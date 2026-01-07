Crisis hídrica en Chaco: sanitaristas profundizan reclamos y advierten por el plan privatizador de Zdero

A fines de 2025, trabajadores sanitaristas se movilizaron hacia Casa de Gobierno para exigir respuestas concretas al Ejecutivo provincial. (Foto: Diario Norte).

El déficit en la prestación de agua potable en la provincia de Chaco se mantiene como un conflicto sin resolución a la vista. En medio de la temporada de verano, con altas temperaturas y un consumo energético en alza, miles de usuarios pagan boletas costosas mientras por las canillas no corre una gota. Este panorama expone la fragilidad operativa de la de la compañía Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (Sameep), que atraviesa un doble frente crítico: el fuerte malestar social por la falta de suministro y un creciente conflicto gremial puertas adentro.

Mientras los reclamos de los trabajadores se multiplican, el gobernador Leandro Zdero amenaza con recortar los fondos de la empresa estatal de agua. El mandatario provincial enfatizó que, en la actualidad, el sostenimiento de Sameep recae sobre el conjunto de la sociedad. "Hoy los chaqueños sostenemos la empresa de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial", indicó en declaraciones para medios locales, y agregó que es el Estado el que debe cubrir gastos básicos como el pago de salarios.

Los dichos del mandatario provincial solo hacen que el conflicto se profundice: “La casa no está en orden y los platos rotos los paga el usuario”, argumentan desde los gremios al medio Chaco Ahora. El secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCH), Daniel Tabares, advirtió que las decisiones actuales “huelen a privatización o tercerización de servicios”.

A fines de 2025, trabajadores sanitaristas se movilizaron hacia Casa de Gobierno para exigir respuestas concretas al Ejecutivo provincial. La medida fue resuelta en una asamblea extraordinaria, en un contexto de creciente malestar por incumplimientos salariales y condiciones laborales que, según denuncian, ponen en riesgo tanto la estabilidad de los empleados como la prestación de un servicio esencial. Pese al estado de alerta, los empleados garantizan las guardias mínimas y la continuidad del servicio, remarcando su "compromiso con la comunidad y la paz social".

Principales reclamos de los trabajadores sanitarias de Chaco

Pago incompleto del aguinaldo (SAC): hasta el momento, solo se abonó una suma fija de $300.000, sin precisiones sobre el saldo restante.

Horas extras adeudadas por tareas ya realizadas.

Incumplimiento de la Resolución 252/15, vinculada a categorías y pagos retroactivos.

Falta de indumentaria y elementos de trabajo, además de un grave deterioro edilicio y de higiene.

Pagos salariales fuera de término y escalonados, que generan incertidumbre constante.

Pago en el límite legal: "Somos el furgón de cola"

Este martes 6 de enero, la Asociación Sindical de Empleados Sanitaristas del Chaco (ASESCH) confirmó el pago del sueldo y el refrigerio adeudado para todo el personal de Sameep. Si bien el depósito trajo algo de aire para las familias, el mismo se concretó en el último día hábil permitido por la Ley de Contrato de Trabajo, lo que volvió a encender críticas y cuestionamientos.

El secretario general Tabares sostuvo que esta situación evidencia una clara discriminación respecto del resto de la administración pública, que ya había completado su cronograma de pagos. “Nosotros cobramos siempre el último día hábil. Somos el furgón de cola”, afirmó.

“El gobernador habla de una empresa autosustentable, pero eso es imposible por el rol social que cumple. El agua es un derecho universal, la tenga quien puede pagarla y quien no también”, expresó Tabares.