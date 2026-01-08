Sabalenka se saltará algunos torneos en 2026 para cuidar su salud

La bielorrusa Aryna Sabalenka en acción durante su partido de octavos de final contra la rumana Sorana Cirstea en el Torneo Internacional de Tenis de Brisbane

La ‍número uno del mundo, Aryna Sabalenka, dijo que espera saltarse de nuevo algunos torneos este año en ‍lugar de poner su salud ⁠en riesgo, a pesar de que sabe que es probable que sea sancionada por el WTA Tour por hacerlo.

Las jugadoras de élite están obligadas a competir en los cuatro Grand Slams del año, 10 torneos WTA 1000 y seis WTA 500, según las reglas de la WTA, y el castigo por no cumplir va desde la ‌deducción de puntos en la clasificación hasta ⁠multas.

En 2025, Sabalenka solo compitió ⁠en tres torneos WTA 500 -Brisbane, Stuttgart y Berlín-, lo que la convirtió en una de las jugadoras de alto ‍rango -junto a la número dos del mundo Iga Swiatek-, a la que se le ⁠restaron puntos en la clasificación.

Al ‌ser conusltada por si cambiaría sus planes para 2026, la cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam dijo a periodistas: "La temporada es una locura, y eso no es bueno para todas nosotras, ya ‌que ves ‌a tantas jugadoras lesionándose".

"Las reglas son bastante complicadas con los eventos obligatorios, pero aun así voy a saltarme un par de torneos para proteger mi cuerpo, porque pasé muchos apuros la temporada ​pasada", dijo la bielorrusa tras vencer a Sorana Cirstea en el Torneo Internacional de Brisbane.

Los circuitos masculino y femenino se han enfrentado a críticas debido a sus temporadas de 11 meses.

En septiembre, la WTA dijo a Reuters que el bienestar de las tenistas es una prioridad máxima ‍y que había escuchado las opiniones sobre el calendario para mejorar la estructura del circuito en 2024 y aumentar las compensaciones.

"Aunque los resultados fueron muy regulares (en 2025), algunos de los torneos los jugué completamente enferma o he ​estado muy agotada por jugar demasiado. Esta temporada intentaremos gestionarlo un poco mejor, aunque me van a multar", explicó.

"Pero es ​complicado hacerlo. No puedes saltarte eventos WTA 1000. Es realmente complicado, y creo que es una locura ⁠lo que hacen. Creo que siguen sus intereses, pero no se centran en protegernos a todos", agregó.

Con información de Reuters