Pedro Azañón, fisioterapeuta, sobre el dolor de cuello: "En la mayoría de veces, se ocasiona por estrés o ansiedad acumulada".

El dolor de cuello es una de las dolencias más comunes entre la población general. Sin embargo, no siempre se debe a contracturas musculares, explica el fisioterapeuta Pedro Azañón. Aunque se suele pensar que siempre hay un nudo que se tiene que eliminar con masajes, esto no siempre es así.

"No necesitás masajes todas las semanas. Hoy te explico el por qué de esta sensación y tres ejercicios súper sencillos para empezar a aliviarlo desde casa", comienza diciendo Azañón en el video.

"Lo cierto es que esa sensación de pesadez o rigidez en el cuello no significa que tengas un nudo en un músculo. En la mayoría de veces, el dolor se ocasiona por estrés o ansiedad acumulada, posiciones mantenidas en el tiempo y falta de movilidad”, explica el especialista.

"Se puede vivir sin el cuello cargado y sin masajes todas las semanas", concluye el experto. Para tener una cervical saludable y sin molestias diarias, no solamente es importante que practiques esta rutina todos los días, sino también que tengas buenos hábitos posturales y registres los momentos del día en los que te tensionás por estrés, nervios o ansiedad.

3 ejercicios para hacer en casa y eliminar el dolor de cuello

1. Manos detrás de la cabeza

"Colocá las manos detrás de tu cabeza. Realizá el gesto de retracción escapular de forma repetitiva. Movilizando de esta forma cada vez que sientas esta molestia, sentirás un gran alivio", explica el experto.

2. Sentado en una silla

Sentate en una silla y mové el cuello de atrás hacia adelante, mientras respirás profundamente. "Este pequeño momento de pausa y movilidad te ayudará a aliviar la sensación de tensión en la zona", sostiene.

3. Remo (para la zona escapular de la espalda alta)

Con la ayuda de una banda de goma para hacer gimnasia, trabajá los brazos haciendo tracciones hacia adelante y hacia atrás como en el video. Esto ejercita la zona de la espalda y las escápulas. "Esta rutina es genial para acabar con el dolor a largo plazo.