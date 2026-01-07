Desde Formosa alertaron por la invasión de EE.UU a Venezuela: “Invadieron un país soberano"

La diputada nacional del Frente de la Victoria (FdV)-Formosa, Graciela de la Rosa, repudió la invasión militar de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

“Estados Unidos invadió un país soberano y lo hizo contrariamente a todas las leyes internacionales, a los principios y los resguardos de la Carta de Naciones Unidas”, advirtió De la Rosa en diálogo con Agenfor. "Así como hoy le tocó a Venezuela, mañana le puede pasar a cualquier otro país de América Latina”, aseguró.

Además, la funcionaria enfatizó que la discusión no pasa por “si Maduro sí o si Maduro no”, y precisó que eso “es una cuestión que cada uno, individual o colectivamente, lo puede resolver de acuerdo a sus creencias o sus puntos de vista”. Asimismo, consideró: "Las manifestaciones que ha tenido el presidente Trump. No puede ser dueño de un país”.

El llamado de Formosa a proteger la soberanía de los pueblos

"Estados Unidos invadió un país soberano", aseguró De la Rosa, y destacó que los bloques de Unión por la Patria (UP) tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la Nación emitieron un comunicado conjunto en el que repudiaron “este golpe que ha hecho Estados Unidos ante un país soberano como es Venezuela".

“¿Qué pensaríamos nosotros si un presidente, como el de Brasil, el de Paraguay o el de Chile, un día decidiera invadir la Argentina y llevarse al presidente o a la vicepresidenta?”, indagó la funcionaria y apuntó a que Trump “está rompiendo las reglas del orden internacional”, bosquejándose un nuevo orden geopolítico.

La diputada, además, recordó las advertencias que hizo en numerosas oportunidades el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sobre la entrega de los recursos naturales del país a manos extranjeras y destacó la importancia de tomar conciencia sobre la necesidad de proteger los diversos ecosistemas. "Una cuestión importante de la geopolítica de Estados Unidos, ya lo dijo el Presidente, es que ellos quieren dominar todo lo que es América Latina, quieren tener acceso a los recursos naturales por la fuerza", detalló.

"En el caso de la Argentina, como Javier Milei está de acuerdo con todo lo que hace los Estados Unidos, entonces, tenemos que tener en cuenta lo que es dominar y tener acceso a los recursos naturales. Tenemos que saber que estamos en la mira de un poder imperial, la diferencia con otras etapas de la historia es que ahora vienen con las grandes empresas privadas a dominar y explotar los recursos naturales de América Latina”, concluyó.