En una noche heroica, Racing le ganó a Peñarol y está en los cuartos de la Libertadores

Racing ganó una partido histórico ante Peñarol este martes en el Cilindro, tenía la difícil misión de remontar el 1-0 adverso del partido de ida para avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La Academia venció 2-1 y clasificó a la próxima ronda de la Copa Libertadores cuando va a enfrentar a Vélez.

El delantero Adrián “Maravilla” Martínez convirtió por duplicado, a los 6 minutos del primer tiempo y 38 del segundo, mientras que el defensor Nahuel Herrera convirtió de cabeza a los 14 del primer tiempo, para la igualdad parcial. El tanto decisivo fue del defensor Franco Pardo, en el cuarto y último minuto de descuento.

LOS GOLES

Formaciones probables de Racing Club y Peñarol

Gustavo Costas planea mantener una formación similar a la que cayó en Montevideo, con algunas dudas puntuales en el esquema defensivo. La idea del director técnico albiceleste es colocar una alineación que privilegie el ataque desde el inicio, considerando que necesita marcar al menos un gol para forzar la prórroga o dos para clasificar directamente. Gabriel Arias se mantendrá bajo los tres palos, mientras que en defensa la gran duda pasa por la inclusión de Franco Pardo o Marcos Rojo como tercer central junto a Marco Di Césare y Santiago Sosa.

En el mediocampo, Juan Ignacio Nardoni y Agustín Almendra serían los encargados de manejar los hilos del juego, con Gabriel Rojas y Gastón Martirena aportando desde los laterales. La línea ofensiva estaría compuesta por Santiago Solari, el experimentado Adrián "Maravilla" Martínez como referencia de área, y Duván Vergara aportando velocidad y desequilibrio por las bandas. Esta formación busca generar superioridad numérica en ataque para quebrar la resistencia uruguaya.

Por el lado de Peñarol, Diego Aguirre tiene prácticamente definido su once titular, con la única variante obligada siendo el ingreso de Diego García en lugar del lesionado Leonardo Fernández. Esta modificación representa un cambio significativo en el esquema ofensivo del Carbonero, ya que Fernández era una pieza clave por su talento y gran pegada desde fuera del área. García deberá asumir la responsabilidad de generar juego y conectar con los delanteros en un rol más creativo.

El técnico uruguayo mantendrá la base del equipo que logró la victoria en la ida, con el chileno Brayan Cortés en el arco y una defensa sólida compuesta por Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera. En el mediocampo, Eric Remedi y Jesús Trindade serán los encargados de cortar y distribuir, mientras que Javier Cabrera e Ignacio Sosa acompañarán la creación junto a García. Maximiliano Silvera será la referencia ofensiva, buscando repetir las buenas actuaciones que ha tenido en esta Copa Libertadores.

Probable formación de Racing Club: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.

Probable formación de Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Ignacio Sosa; Maximiliano Silvera, Diego García.

Racing Club vs Peñarol: Ficha técnica