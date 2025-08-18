"¿En serio?": sorpresa por la decisión de ESPN con Mariano Closs en la TV

Sorpresa por lo que hizo ESPN con Closs para la TV del fútbol argentino.

ESPN sorprendió a todos en el fútbol argentino por la decisión de última hora que tomó con Mariano Closs, su relator estrella. El conductor de F12 no suele trabajar en las transmisiones de televisión de los partidos de la Primera División a nivel nacional, aunque cada tanto hace excepciones y relata algunos encuentros. De hecho, el protagonista reconoció públicamente que a veces puede elegir los compromisos para relatar, de acuerdo a cómo tenga su fin de semana personalmente.

En esta oportunidad, lo que llamó muchísimo la atención a través de las redes sociales es que Closs relatará Sarmiento de Junín vs. Atlético Tucumán, en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El cotejo en el Estadio Eva Perón del interior de la Provincia de Buenos Aires comenzará el lunes 18 de agosto a las 19 horas.

Este partido será uno de los dos duelos que cerrarán la jornada 5 del Torneo Clausura, ya que en el último turno se medirán Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan desde las 21. En el caso del choque con "Marianito" al mando, irá en vivo por ESPN Premium, es decir el canal del Pack Fútbol perteneciente a la señal de la cadena estadounidense Disney.

Como el ex Fox Sports también conduce F12 de lunes a viernes de 12 a 13, la incógnita es saber si estará en el estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta ocasión o tendrá algún reemplazo. Es que a las 19 iniciará el choque entre el "Verde" y el "Decano" en Junín, con un largo viaje de unos 270 kilómetros de por medio entre ambos sitios.

De acuerdo con el medio de comunicación especializado Puntaje Ideal, al relator de 55 años lo acompañará el exjugador Marcelo Espina como comentarista. En tanto, en el campo de juego estarán sus colegas Pablo Paván y Mariano Fusco. Llamó tanto la atención esta designación que, mediante X (ex Twitter), la mayoría de los hinchas más "futboleros" de la Argentina se preguntaron por qué el mejor relator del país liderará este encuentro. De hecho, hubo comentarios como los siguientes: "¿En serio?", "es un misterio el de por qué Closs nunca relata a los grandes", "¿Closs se va a ir hasta Junín?", "habrá que ver este bodrio sólo para no dejarlo solo a Mariano" y "¿hace cuánto que no relataba Closs en el fútbol argentino? Igual mirá el partido horrible que le dan...".

Closs reveló que elige qué partidos relatar según cuándo juegue Colegiales

Durante una entrevista con AFA Estudio en octubre del 2024, el presentador explicó: "Hay una cuestión laboral, que nadie sabe, pero yo supedito mi partido del fin de semana que relato en relación a Colegiales". Y detalló: "Si juega el sábado, yo busco relatar el partido del domingo, lunes o viernes. Lo puedo ejecutar ahora, no sabés qué feliz me hace...".