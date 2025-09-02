Brilló en el Racing de Gago, salió campeón y ahora quiere volver gratis: "Revancha"

Brilló en el Racing de Gago, salió campeón y quiere volver gratis: "Revancha"

Años después de su paso por Racing, donde salió campeón de la mano de Fernando Gago como DT, un futbolista sueña con volver al club y en las últimas horas trascendió que su idea es regresar "gratis". Si bien hoy viste los colores de un equipo del Ascenso del fútbol argentino, lo cierto es que sueña con tener revancha en la "Academia", donde marcó 5 goles y brindó 7 asistencias en 20 partidos oficiales desde 2022 hasta 2023. Claro que ahora todo dependerá de lo que decida la dirigencia que ya recibió la noticia por parte del jugador.

Se trata nada menos que de Emiliano Vecchio, quien actualmente se desempeña en Defensores de Belgrano en la Primera Nacional y ya se contactó con la cúpula del elenco de Avellaneda. Con 36 años, el volante ofensivo surgido en Rosario Central quiere tener protagonismo otra vez en la institución y lo dejó en claro, según informó el medio partidario Racing de Alma. Es que, con "Pintita" a cargo, fue importante en su etapa en la que ganó dos títulos.

"No piensa en la plata, sólo en lo deportivo. Siente que Víctor Blanco lo echó de Racing y le quedó una espina clavada. Tiene una cuenta pendiente", aseguraron desde el mencionado portal acerca del plan que tiene el exhombre de Central. El "Topo" no estuvo entre los convocados para el último partido del "Dragón" en la segunda categoría contra Colón de Santa Fe, en la victoria por 1 a 0 en el barrio de Belgrano.

Sin embargo, desde la "Academia" todavía no se han pronunciado al respecto para responderle al futbolista que podría volver una vez culminada la presente temporada. En cuanto a su presente en la Primera Nacional, marcó sólo un gol y disputó 19 de los 29 partidos del equipo que marcha décimo en la Zona B del campeonato, en el que está a siete puntos del último puesto de clasificación al Reducido.

Cabe destacar que, en 2024, el propio mediocampista aseguró que le hubiera gustado irse de otra manera del club y que siempre tuvo una relación muy especial con los hinchas, aunque no estuvo "en momentos importantes como en los títulos". Con esto último, el rosarino hizo referencia a que fue baja para Gago tanto en el Trofeo de Campeones 2022 como en la Supercopa Internacional 2023 -ambos contra Boca- por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

