La inesperada reacción de Gago cuando le preguntaron por Boca

Fernando Gago vivió un momento por demás incómodo en conferencia de prensa luego del triunfo del Necaxa por 3 a 1 contra el Atlanta United por la Leagues Cup. Al DT le consultaron sobre el flojo presente de Boca Juniors y tuvo una reacción inesperada que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Cabe destacar que "Pintita" dejó su lugar en el "Xeneize" en abril del 2025 después de la derrota en el Superclásico contra River por 2 a 1 en el Estadio Más Monumental.

Lo positivo para el entrenador es que sus dirigidos ganaron en el debut del torneo internacional que cruza a los clubes de la Liga MX con los que participan en la MLS de Estados Unidos. Sin embargo, a la hora de hablar con los periodistas presentes no la pasó para nada bien incluso desde el comienzo. Para colmo, coronó una jornada complicada cuando tuvo que responder acerca del elenco que hoy dirige Miguel Ángel Russo, que lleva 11 partidos sin ganar.

El incómodo momento y la inesperada reacción de Gago cuando le preguntaron por Boca

"No hablo de Boca. ¿Listo? Buenas noches", esbozó "Pintita" cuando le preguntaron acerca del "Xeneize" que no levanta cabeza, todavía no ganó en el Torneo Clausura y quedó afuera de la Copa Argentina con Atlético Tucumán. Pero no fue el único inconveniente que tuvo el entrenador en la conferencia de prensa, ya que cuando se sentó para dialogar con los periodistas la sala estaba casi vacía, lo que también derivó en una reacción por parte suya. "¿No hay nadie?", preguntó Gago ni bien se sentó para responder a las preguntas por el triunfo de sus dirigidos ante el Atlanta United.

La próxima fecha será nada más y nada menos que ante el Inter Miami de Lionel Messi que dirige Javier Mascherano y recientemente incorporó a Rodrigo De Paul. Este sábado 2 de agosto desde las 20 (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami las "Garzas" serán locales contra los mexicanos que intentarán seguir con la buena racha tras la victoria en el debut. Los dueños de casa también ganaron en un tremendo cruce con el Atlas que terminó 2 a 1 con el gol de Marcelo "Chelo" Weigandt en tiempo de descuento.

Cuándo juega el Inter Miami de Messi vs. el Necaxa de Fernando Gago por la Leagues Cup: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre las "Garzas" de Javier Mascherano y el equipo de "Pintita" por la segunda fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup se jugará este sábado 2 de agosto de 2025, a partir de las 20 (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV con MLS Pass para toda Latinoamérica.