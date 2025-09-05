Enojo con Palmeiras sobre el trato que le dará a los hinchas de River

Palmeiras redujo el aforo de hinchas de River

La Copa Libertadores es un torneo que le exige a los clubes la mayor concentración posible y tratar de imponerse tanto dentro del campo de juego como fuera del mismo. En la previa, se conoció que Palmeiras tomó una decisión que despierta bastante polémica para con los hinchadas de River que tengan decidido viajar a Brasil a finales de septiembre.

Por cuestiones de reglamento, el organismo que regula al certamen exige que cada uno de los partidos cuente con la presencia de las dos hinchas en cancha. Sin embargo, el conjunto de Brasil aplicará una medida que a los argentinos no les gustará para nada y que demanda pensar en una similar para el partido que se va a disputar dentro de dos semanas en el campo de juego del Estadio Monumental.

En palabras del periodista Germán Balcarce, Palmeiras tomó la decisión de entregar solo 2000 localidades para los hinchas de River que decidan viajar al exterior. Se trata del mínimo que figura en el reglamento de la Copa Libertadores. Además, se informó que las entradas tendrían un valor estimado de 280 reales, que al tipo de cambio vigente sería de $70.000.

Por lo tanto, las redes sociales se movilizaron con un pedido más que especial para los directivos del Millonario de no entregar más localidades para el duelo en Buenos Aires. Si la cifra no aumenta con el paso de los días, el club debería informar que se pondrán a la venta tan solo 2000 ubicaciones en la parte superior izquierda de la tribuna Centenario. En cuanto al precio, no hay información disponible pero podría ser el mismo.

Cambios en la lista de buena fe

De cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores, la CONMEBOL permite realizar hasta tres variantes dentro de la nómina de buena fe y en River van a hacer uso de la totalidad de los cupos que se encuentran disponibles. Se estima que se van a producir los ingresos de Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín. Aunque todavía resta definir los nombres que van a ser borrados.

La presencia del joven delantero de las divisiones inferiores rompe con los rumores de que el Millonario iba a realizar una contratación sorpresa para enfrentar a Palmeiras. De hecho, se llegó a especular con la posibilidad de que se haga un esfuerzo para contratar a Lucas Beltrán, pero este rechazó salir de Europa y se marchó a préstamo por una temporada al Valencia de España.

¿Cuándo se juega la serie?

Partido de ida: en Argentina a las 21:30 del 17 de septiembre.

Partido de vuelta: en Brasil a las 21:30 del 24 de septiembre.

Un detalle a señalar es que tipo de encuentros en caso de empate en el resultado global se van a terminar definiendo con disparos desde el punto penal como sucedió entre River y Libertad en octavos de final. Mientras que el tiempo extra de 30 minutos se encuentra reservado de manera exclusiva para la final que se disputará el 29 de noviembre en Lima, Perú.