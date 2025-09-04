Caruzzo habló sobre Riquelme y la Libertadores del 2012: "Negligencia"

El desarrollo del partido expone que Corinthians fue superior a Boca en Brasil y esto le permitió quedarse con la Copa Libertadores de la edición del 2012. Sin embargo, los rumores señalan que el anuncio de salida de Juan Román Riquelme podría haber condicionado a los jugadores. Algo que Matías Caruzzo se encargó de esclarecer sobre lo que se vivió en la previa.

"La bomba que se viene mañana en Brasil ni se imaginan, se mueren", expresó Sebastián Riquelme, hermano del enganche, en su cuenta de Twitter. Tras la derrota, la charla con los medios expuso los rumores que habían comenzado a florecer 24 horas antes de que la pelota rodara. "No voy a continuar en el club. Ya se lo comuniqué al equipo y al presidente Daniel Angelici. Amo a este club, pero sé que el compromiso es muy grande. Me siento vacío, no tengo más nada para darle", explicó.

Una de las versiones señala que aquel posteo fue uno que desanimó a todo el plantel y que la comunicación se hizo primero en la concentración. Algo que Matías Caruzzo desmiente de manera categórica, ya que fue después. "No soy amigo de Riquelme. Puntualmente, lo que pasó fue un tuit del hermano la tarde previa", comenzó. "Jugamos recontra mal, y esa es la verdad", agregó.

El ex defensor del Xeneize entiende que la derrota fue producto de un mal rendimiento y no del anuncio que se dio tras el pitido del árbitro. "Después del partido, en el vestuario, Román nos comunicó que no iba a seguir jugando y se iba de Boca porque no tenía más fuerzas. No fue antes del partido. Si hubo comentario entre nosotros de '¿vos sabés algo?' pero él lo dijo en el vestuario post partido", explicó en Dupla Técnica.

Falcioni reveló que pasaron más cosas

Aquella final de la Copa Libertadores fue una que dispuso de una previa que no es para nada normal y que pudo haber provocado que la atención de los jugadores de Boca se encuentre en otra parte. Para Julio César Falcioni lo de Juan Román Riquelme no fue lo único que provocó un golpe inesperado, debido a que antes de viajar a Brasil tuvieron que solucionar un problema de contrato.

"Pasaron cosas que no tendrían que haber pasado previo a una final. La noche anterior al viaje estábamos concentrados y ahí me enteré de que Roncaglia no iba a jugar porque no se habían puesto de acuerdo con el seguro que tenía que poner Boca”, señaló en charla con Dupla Técnica. El zaguero marcó un gol en el partido de ida pero un problema con los directivos lo marginó del encuentro más importante.

“El grupo tuvo una reunión para que Roncaglia esté por lo menos acompañando al grupo y el club lo aceptó. Esa comunión era anormal previo a una final", agregó. Se resolvió que el jugador viaje pero que siga las jugadas desde el palco de la parcialidad visitante, ya que no contaba con el permiso para que pudiera pisar el campo de juego.