"No tiene peso": Mariano Closs liquidó a Edinson Cavani por su rendimiento en Boca

La victoria de Boca frente Aldosivi permite extender la racha a tres partidos y comenzar a pensar en una recuperación, pero hay un detalle que para Mariano Closs se debe solucionar cuantos ante y tiene relación con Edinson Cavani. Su lectura sobre el desarrollo de los 90 minutos lo llevó a hacerle un crítica al experimentado delantero y compararlo con un compañero.

En las aplicaciones que recopilan estadísticas, señalan que el uruguayo no tuvo una buena tarde en Mar del Plata porque le entregaron un puntaje que apenas logra superar la barrera de los seis puntos. Se observan detalles como una cantidad considerable de pases fallados, pérdidas, ausencia de disparos al arco y un rendimiento más enfocado a ganar duelos contra los zagueros del Tiburón que le quitaron peso ofensivo.

Closs hizo una dura evaluación sobre Cavani

"Con los jugadores que tenés en Boca debería haber una diferencia en el juego", arrancó Mariano Closs en ESPN F12. “Edinson Cavani hace rato no tiene peso en los partidos. No es el culpable igualmente de que Miguel Merentiel tenga altibajos”, agregó. El foco está en que uno de los dos tendría que quedarse en cancha y el otro ser una alternativa en caso de que el partido lo demande.

“Merentiel tiene partidos buenos y malos. No sé si es porque si Cavani juega o no juega. Me parece que es muy ancha para justificar si un jugador juega mal por otro. Yo creo que Cavani no es el culpable de que tenga altibajos“, profundizó. El parecer del relator permite entender que Boca podría llegar a mejorar en caso de que el experimentado atacante salga del equipo y su compañero quede solo o se sume otro tipo de referencia para ejercer en el ataque.

El apoyo de Palermo a Cavani

Frente a Banfield, Edinson Cavani rompió una racha de 161 días de no poder convertir un gol en La Bombonera y que generó una ilusión grande entres los hinchas que sueñan con que recupere su nivel y se transforme en el goleador que deslumbró en Europa. Algo que depende bastante de su rendimiento pero más que nada del equipo que le pueda asegurar chances claras con el fin de solo resolver ante el arco.

Algo similar es lo que Martín Palermo expresó al hablar sobre el uruguayo. "Al 9 hay que bancarlo aunque no haga goles. A mí también me pasó, a veces también es un tema de confianza, porque cuando la tenés, ahí la metes de cualquier manera", afirmó en una entrevista que le realizaron en ESPN. Su parecer permite entender que se trataría de un estado de seguridad que solo se logra intentando hasta que se registre el gol que provoque un cambio.

Hay que recordar que Edinson Cavani tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026 producto de una renovación que se dio en el comienzo de octubre del 2024. A pesar de los rumores que circulan, la decisión del delantero sería cumplir con lo firmado y después analizar si se encuentra en condiciones y con ganas de sumar minutos de manera oficial. De esta forma, se aleja el fantasmas de que pueda llegar a considerar una salida anticipada.