Russo sorprendió en Boca y tomó una fuerte decisión con un histórico para visitar a Aldosivi

Russo sorpende en Boca: la determinación que sorprende sobre un referente del plantel para visitar a Aldosivi.

Boca Juniors enfrentará este domingo a Aldosivi y Miguel Ángel Russo tomó una sorpresiva decisión con un referente del plantel. Para la visita a Mar del Plata, el entrenador convocó a Sergio "Chiquito" Romero, jugador que reaparecerá por primera vez desde que el plantel regresó del Mundial de Clubes.

En la extensa lista de 32 futbolistas informada este sábado, Russo optó por incluir a 4 arqueros, entre los que de destaca la presencia de Romero, quien no ataja en un partido oficial desde el 19 de octubre del 2024, cuando el "Xeneize" cayó 3 a 0 frente a Tigre en el debut como entrenador de Fernando Gago.

Cabe recordar que "Chiquito" fue operado a comienzos de enero del 2025 de una artroscopía de rodilla, que le demandó una rehabilitación de casi seis meses. Cuando se especulaba que podía irse en el pasado mercado de pases, el exjugador de Manchester United se quedó en el club hasta finalizar su contrato, que vence el 31 de diciembre próximo.

Más allá de la citación para visitar al "Tiburón", todo indica que el surgido en Racing y con pasos en el fútbol italiano no formará parte del banco de suplentes, ya que usualmente el DT suele elegir a Leandro Brey y, además, Javier García se encuentra por delante en la consideración. Sin embargo, la decisión de convocarlo se debe a la búsqueda de unión del plantel.

Las otras sorpresas etre los convocados

Además del portero, el entrenador eligió en la lista a Ander Herrera y Marco Pellegrino, quienes se vienen recuperando de lesiones musculares y no estarán disponibles para el encuentro del domingo.

Por otro lado, también figuran Agustín Martegani, Lucas Blondel e Ignacio Miramón, futbolostas que no tuvieron protagonismo desde que el ex-DT de San Lorenzo arribó a mediados de año. El único futbolista que no fue citado es Cristian Lema, que continúa entrenando apartado del plantel.

La lista de convocados de Russo en Boca Juniors vs. Aldosivi

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Sergio Romero.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Sergio Romero. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Mateo Mendía, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Mateo Mendía, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra. Mediocampistas : Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Ander Herrera, Ignacio Miramón, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Agustín Martegani.

: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Ander Herrera, Ignacio Miramón, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Agustín Martegani. Delanteros: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Alan Velasco.

Formación probable de Boca Juniors vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Cuándo juegan Boca vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre el Aldosivi y Boca se disputará este domingo 31 de agosto a las 14.30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Dicho recinto abrirá sus puertas para este compromiso correspondiente a la séptima fecha del Clausura. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.