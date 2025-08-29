Decisión de Russo: el jugador de Boca que no jugará hasta diciembre

Lema se encuentra colgado en Boca

La contratación de Miguel Ángel Russo en Boca fue pensada no solo para reemplazar el lugar que Fernando Gago había dejado vacante, sino también para que aplique una reestructuración dentro del plantel. Esto generó que haya un jugador que entrene durante la semana y luego vea los partidos desde su casa porque se tomó la decisión de "colgarlo".

En el cierre del mercado de pases, Marcos Rojos arregló su continuidad en Racing y Marcelo Saracchi fue transferido a préstamo al Celtic de Escocia por una temporada. Los dos habían sido desafectados por el cuerpo técnico y tenían la libertad para decidir sus destinos en caso de tener una propuesta formal de salida. A esta lista se le deberá sumar otro nombre pero que se quedará hasta diciembre sin jugar.

Lema se encuentra colgado en Boca

Es que Cristián Lema no va a ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo a pesar de que debe encontrar un reemplazante para Marco Pellegrino que se desgarró y será baja por tres semanas como mínimo. Al experimentado central le tocará entrenar a contra turno y de manera separada del plantel profesional. Aunque esta decisión es producto de un ida y vuelta que se viene registrando desde hace dos meses.

¿Por qué fue apartado?

La explicación que se desprende es que Cristián Lema no entra dentro del proyecto deportivo de Boca y deberá marcharse del plantel. El jugador presentó una propuesta de un equipo para irse a falta de seis meses para el final de su contrato pero el ex Consejo del Fútbol la rechazó. Lo mismo sucedió con la oferta de romper el vínculo y tan solo cobrar hasta julio. Más adelante, el club le hizo un ofrecimiento de pagarle agosto y dejarlo libre pero se negó.

El motivo que el jugador le entregó al Xeneize sobre la rescisión de contrato es que la misma se hizo con el mercado de pases argentino cerrado y esto iba a provocar que se le dificulte bastante conseguir un equipo. A diferencia de su pedido, este fue realizando en plena vigencia de traspasos. Es por ello que decidió quedarse entrenando en soledad y cobrando un sueldo hasta el último día de diciembre.

¿Qué sucede con Chiquito Romero?

Otro casi similar en Boca es el de Chiquito Romero que no es considerado después de aquel enfrentamiento con un hincha en una de las plateas de la Bombonera. Un incidente que nació tras una series de reclamo por la derrota frente a River en la Liga Profesional. La actitud del profesional provocó que quedara apartado y sin la posibilidad de sumar minutos incluso en calidad de visitante.

El experimentado arquero dispone de un contrato con el club hasta diciembre, pero puede marcharse en los próximos días en caso de que haga presentación de una propuesta formal. Algo que de momento no sucedió, debido a que no hay equipos interesados en pagar una pase que dentro de cuatro meses se podrá conseguir negociando tan solo el aspecto salarial.