"Corre bien de atrás": el nuevo borrado en Boca por Russo que analiza irse

Zenón podría irse de Boca

En parte, el regreso de Miguel Ángel Russo se encuentra pensado para que tome determinadas decisiones sobre la presencia de ciertos jugadores dentro del plantel de Boca. Hay uno de ellos que está colgado, que corre muy de atrás al momento de pensar en los partidos y que comenzó a considerar la idea de marcharse para cambiar de aires.

Son varios los jugadores que después del Mundial de Clubes se encuentran entrenando de manera diferencia en el Xeneize y que tomaron la decisión de marcharse porque no iban a poder sumar minutos. Algo que sucedió con Marcos Rojos que fue presentado en Racing y Marcelo Saracchi que se irá a probar suerte al Celtic de Escocia por medio de un préstamo. Puede que a estas salidas se le sume una más debido a que corre el riesgo de quedar parado hasta diciembre.

"De Kevin Zenón me dijeron que puede llegar algo en estos días. Se tiene que ganar el lugar otra vez, ahora corre bien de atrás", expresó Martín Costa en Radio Splendid. Si bien, no se conoce cuál va a ser el destino del extremo izquierdo, se estima que podría ser del exterior porque el mercado de pases se encuentra cerrado en el fútbol argentino y son pocos los clubes que tienen la chance de realizar incorporaciones.

El motivo por el cual no dispone de tanta consideración dentro del Xeneize es producto de una vieja oferta que llegó desde Grecia por parte del Oympiacos. Una que proponía comprar el 70% de la ficha en 7 millones de dólares, pero la misma fue considerada insuficiente y gracias al decreto firmado por Javier Milei iba a percibirse un monto menor a los 5 millones. En el medio, el jugador había mostrado su interés en ser transferido para tener su primera experiencia en Europa.

Esta decisión de Kevin Zenón por conocer en el estado de las negociaciones y de manifestar su deseo de marcharse no fue del todo bien recibido por Miguel Ángel Russo. Al punto que lo corrió varios escalones dentro de su consideración al momento de armar la formación titular de cara a los partidos del Torneo Clausura, ya que entendió que tiene la cabeza en otra parte y no en Boca.

¿Llega un refuerzo?

Después de que se cerrara el acuerdo de transferencia a préstamo de Marcelo Saracchi al Celtic de Escocia, Boca recibió por parte de AFA el aviso de que puede incorporar un jugador con el mercado de cerrado. Un permiso que también disponen de otros equipos como es el caso de Vélez y River. Aunque no se trata de uno que dura para siempre, debido a que el mismo tiene vigencia por los próximos días para que el fichaje pueda ser anotado en el TMS.

De acuerdo con lo expresado en el Diario Olé, Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme consideran la idea de realizar un último movimiento en el mercado. No hay nombres que circulen para iniciar ciertas especulaciones de propuestas, dinero y demás cuestiones, pero se tiene conocimiento de que sería un volante para mejorar la mitad de la cancha y así darle otro porte al equipo.