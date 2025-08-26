De estar colgado en Boca a irse a Europa: el curioso destino de Saracchi

Saracchi se encuentra muy cerca de salir de Boca

Después del Mundial de Clubes, Miguel Ángel Russo tomó la decisión de separar a varios jugadores del plantel de Boca y uno de ellos fue Marcelo Saracchi que se entrena aparte y también se cambia en otro vestuario. Aunque esta situación pareciera que está muy cerca de terminar porque acercó una oferta que le permitirá irse del país y continuar con su carrera en Europa.

Hace unas semanas, el lateral izquierdo hizo una oferta en el Xeneize para que le entreguen su pase pero que fue considerada como excesiva, debido a que pretendía que le paguen un año de contrato. Uno que llegará a su fin recién en diciembre del 2027, sin embargo desde la comisión directiva consideraron que se trató de una propuesta elevada y posteriormente fue rechazada. Algo que permitió pensar en un jugador sin actividad por varios meses hasta que su vínculo expire.

No obstante, el uruguayo hizo un segundo intento para marcharse de Boca y puede que sea aceptado porque se considera que se trata de una propuesta aceptable. "Estaría dispuesto a seguir su carrera en el Celtic de Escocia", expresaron desde el Diario Olé. Es un ofrecimiento de préstamo por un año y con una opción de compra de 2 millones de dólares. Los rumores hablan de llamados de un club al otro para terminar de solucionar pequeños detalles.

Por otro lado, la salida de Marcelo Saracchi le dará a Boca la posibilidad de realizar una incorporación con el mercado de pases cerrado. Esto es producto de que la AFA entrega un permiso especial hasta el cierre del TMS, sistema de inscripción de jugadores, porque se trata de una operación hacia el exterior. Pero pareciera que Miguel Ángel Russo se encuentra conforme con Lautaro Blanco, Ayrton Costa en caso de que sea necesario y la chance de subir a Santiago Zampieri desde la Reserva.

¿Por qué colgaron a Saracchi?

Tras el Mundial de Clubes, Boca informó que no iba a hacer más uso de los servicios de Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi. El primero logró arreglar su salida y se transformó en refuerzo de Racing pero para la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Mientras que el otro zaguero sigue entrenando de manera diferenciada junto al uruguayo, que este se encuentra muy cerca de marcharse para regresar a Europa.

Lo cierto es que la decisión de no usar al lateral izquierdo es producto de un gesto que tenía dentro del vestuario después de que se le informara que no iba a ser titular en la previa de varios partidos. “En Boca sienten que no es un líder positivo cuando no juega, que no tira del carro cuando no le toca ser titular“, señaló Germán García Grova hace un tiempo.

Sin embargo, los comentarios que salen desde el lado de Marcelo Saracchi exponen otra versión de los hechos y que se vinculan con una falta de diálogo. “La bronca que tiene es que nadie le explicó por qué lo separaron del plantel, o cuál fue esa indisciplina de la que hablaron algunos medios. Él lo único que quiere es jugar", señaló un amigo del jugador en charla con Diario Olé. Lo cierto es que el DT de Boca no lo usará más y no contará con otras chances.