Remontada: el Boca de Russo mejora, ahora gana y las tablas le sonríen para el 2026

Boca mejora el juego y levanta de la mano de Miguel Russo.

En Boca Juniors se respira otro aire, después de haber conseguido el segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. La victoria por 2-0 frente a Banfield en La Bombonera significó otro alivio para el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que pudo jugar mejor en líneas generales, aunque sufrió hasta que llegó el gol del 2-0 de Edinson Cavani a los 37 minutos del segundo tiempo.

Ya eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, además del fracaso en el Mundial de Clubes, el "Xeneize" solamente disputará este certamen hasta fin de año. Ello le permitirá continuar con esta cosecha de puntos positiva que le posibiliten clasificar al máximo campeonato continental del 2026. Por ahora, el conjunto de La Ribera se encuentra tercero en el Grupo A del vigente torneo, aunque podría quedar quinto si ganan más tarde Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba. La clasificación anual también le sonríe al plantel "azul y oro": por el momento se ubica tercero y entra directamente a la Libertadores 2026.

Boca, en plena levantada: las 3 claves de la mejoría del equipo de Russo

El descanso y un solo foco

Ya quedaron en el camino las eliminaciones en la Libertadores, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes, por lo que el centro de la escena está puesto solamente en el Torneo Clausura. Por lo tanto, con uno de los mejores planteles del país, los jugadores del "Xeneize" cuentan con el descanso y el tiempo de trabajo necesario como para evolucionar en los entrenamientos. Con dos y hasta tres futbolistas de jerarquía por puesto en la institución que preside Juan Román Riquelme, todo indica que la racha positiva continuará en los siguientes cotejos.

Niveles individuales más altos

Superada la seguidilla de encuentros y el desgaste que ello implica, varios jugadores levantaron su rendimiento en comparación con el arranque de este segundo semestre. Tales son los casos de Marco Pellegrino, Brian Aguirre, Carlos Palacios y Edinson Cavani, por ejemplo.

El central que llegó desde Huracán se consolidó como el "6" titular luego de la salida de Marcos Rojo a Racing, con los permanentes problemas físicos de Ayrton Costa y Nicolás Figal. Por su lado, el extremo que arribó desde Newell´s a cambio de cinco millones de dólares vive su mejor momento en el club, ya que al fin tiene la continuidad que jamás había tenido. Por si fuese poco, el volante ofensivo chileno parece haber dejado atrás los problemas extrafutbolísticos y la intención es alcanzar aquel gran nivel que demostró en Colo-Colo de su país. Por último, el crack uruguayo de 38 años pudo cortar la sequía con un tanto y, además, se mostró muy bien de espaldas al arco: "pivoteó", tocó de primera y fue una buena opción de pase durante todo el cotejo ante el "Taladro".

Cavani se sacó la mufa de encima y volvió a convertir en Boca.

La jerarquía absoluta de Leandro Paredes

La notable categoría del mediocampista central que llegó desde Roma, campeón del mundo con la Selección Argentina, fue decisiva. Pide siempre el balón, es el eje del equipo en el centro del campo, asiste con su pegada tanto en la pelota detenida como en movimiento, lidera desde la palabra a sus compañeros y hasta lleva peligro con sus remates desde media distancia. La inclusión en la formación de Russo resultó diferencial.

El fixture de Boca: los próximos partidos