Sorpresa en Boca vs. Banfield: Russo saca de la lista a un jugador que pidió irse al exterior

Russo tomó otra fuerte decisión en Boca: sacará a un jugador que pidió irse y que venía siendo parte del equipo

Luego de haber vuelto a la victoria tras 12 partidos, Miguel Ángel Russo volverá a sorprender en Boca Juniors. Para recibir a Banfield, el entrenador del "Xeneize" sacará de la lista de convocados a Kevin Zenón, quien había pedido a la dirigencia negociar su salida con un club de Europa.

Según informó este viernes por la noche ESPN, Russo quitó de los últimos entrenamientos al zurdo y no lo tendrá en cuenta para el encuentro ante el "Taladro", en La Bombonera. Aunque no tenía demasiado protagonismo, ya que solo disputó 3 partidos en el Torneo Clausura, el volante venía siendo parte del banco de suplentes.

La decisión, de acuerdo a dicho medio, tiene que ver con un llamado de atención del DT, para que el exjugador de Unión de Santa Fe vuelva a enfocarse en su continuidad en el club de La Ribera, que hasta hace pocos días estuvo en duda.

A comienzos de semana, Boca recibió una oferta de 7 millones de dólares del Olympiakos de Grecia y el propio futbolista pidió ser transferido. Sin embargo, la dirigencia rechazó el ofrecimiento por varias cuestiones: en primer lugar, porque un 20% pertenece a Unión de Santa Fe y, por otro lado, debido al flamante arancel implementado por el Gobierno de La Libertad Avanza, a Boca le iba a ingresar la mitad de dicho dinero.

Para que la operación llegara a buen curso, la institución "Azul y Oro" pidió 10 millones de dólares brutos por el pase del correntino. Pero la contraoferta no dejó conforme a los directivos del conjunto griego y la negociación se estancó, por lo que, por el momento, seguirá en Argentina.

El último partido del talentoso mediocampista fue el pasado 27 de julio, en la derrota frente a Huracán en condición de visitante. Luego, no volvió a recolectar minutos de manera oficial. Una decisión del cuerpo técnico de Russo compartida por el ex Consejo de Fútbol ante el pedido del jugador de que acepten la propuesta del Olympiakos.

Los números de Kevin Zenón en Boca Juniors

Partidos: 72.

Goles: 10.

Asistencias: 7.

El probable once titular de Boca vs. Banfield

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Gimenez.

¿Cuándo juegan Boca vs. Banfield?

El partido por la sexta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino se disputará el domingo 24 de agosto de 2025, a partir de las 18.15 (hora argentina) en La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y será dirigido por el árbitro Nicolás Lamolina.

Los dirigidos por Russo, vienen de quebrar una racha de 12 partidos sin ganar, una marca inédita en la historia del club que se extiende desde el 19 de abril. En el Clausura, suma 6 puntos en cuatro fechas y se ubica 10° en la tabla, luego de la victoria 3 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido que dejó buenas sensaciones después de varios meses con resultados frustrantes.