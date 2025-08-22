"Por el bien del Club": De DT de Boca a sumarse a la oposición para sacar a Riquelme

Un ex entrenador busca regresar para sacar a Riquelme de Boca

El desempeño deportivo de Boca expone varias decepciones tanto en el plano local como en el internacional, que lleva dos años seguidos sin participar de la Copa Libertadores. Esto provoca que es un ex entrenador haya considerado la idea de unirse a la oposición y soñar con la posibilidad de sacar a Juan Román Riquelme de la presidencia en 2027. Uno que se fue de una manera particular.

Para que haya renovación de directivos, los hinchas del Xeneize deben esperar dos temporadas más para ir a votar y elegir a las próximas autoridades. Aunque esto no le impide a las agrupaciones opositoras organizarse, comenzar a manifestar sus proyectos y ver qué aspectos del club se tienen que mejorar con cierta urgencia. Una decidió captar a un entrenador que se fue de mala manera con los integrantes del ex Consejo del Fútbol y el presidente.

"A Jorge Reale lo conozco hace 20 años, es muy fanático de Boca, apasionado. Viene trabajando desde hace un tiempo. Charlamos mucho de fútbol, del futuro, de los proyectos”, señaló Sebastián Battaglia en charla con Boca de Selección. Hay que recordar que fue despedido en julio del 2022 después de una reunión que se llevó a cabo en una estación de servicio de YPF. El motivo de la convocatoria fue señalarle que la decisión era producto de los malos resultados y el pobre funcionamiento del equipo en cancha, pero la forma fue algo que no gustó.

“A uno lo entusiasman siempre cosas nuevas. A Jorge Reale lo conozco y se la clase de persona que es, por eso venimos charlando y proyectando cosas para adelante. Siempre me motivan esas cosas y más en Boca, que es mi casa. Siempre por el bien de la institución, conociendo bien los proyectos. Siempre hablamos de Boca, de lo que sucede y de lo que se podría llegar a hacer”, profundizó. De momento, el entrenador no tiene definido un rol y de qué manera regresaría

Es importante recordar que Sebastián Battaglia en el inicio de la gestión de Juan Román Riquelme como presidente iba a tener un lugar dentro del Consejo de Fútbol. Sin embargo, su intención era estar vinculado al fútbol de otra manera y esa fue ser entrenador. Por ende, se decidió darle el manejo de la Reserva y que esperara el turno para llegar a primera. Uno que se presentó cuando se produjo la salida de Miguel Ángel Russo.

Se comparó con Martín Demichelis

El fútbol argentino en su historia se encuentra compuesto de varios episodios que son dignos de ser destacados y la salida de Sebastián Battaglia de Boca es uno de ellos. A diferencia de lo que suele suceder, con una reunión en un vestuario o en las oficinas del estadio, el entrenador conoció su fin de ciclo en una estación de servicio. Algo que no gustó mucho y que puede ser el principal motor que impulsa la idea de unirse a la oposición de cara a las próximas elecciones.

"Ahora, vos me decís ¿Te hubiera gustado irte como se fue Demichelis?, que podemos discutir si estuvo bien o estuvo mal, son procesos que se deciden, qué sé yo, o de la manera que nos tocó ir a nosotros, o sea son diferentes”, afirmó. "Uno termina siendo más feliz, saludado por todo el estadio, dirigiendo un último partido y a nosotros nos sacaron como si hubiésemos sido los malos de la película", profundizó.

Hay que recordar que Martín Demichelis fue separado de su cargo en una reunión entre los dirigentes y los integrantes de la Secretaría Técnica de River. El anuncio se hizo primero en redes sociales y al día siguiente se armó un evento en el Estadio Monumental para que el cierre del ciclo cambie los silbidos e insultos por una catarata de aplausos.