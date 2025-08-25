Adiós Boca: dos jugadores se van ahora a Europa por casi 5 millones de dólares

Boca les dice chau a dos jugadores sobre el final del mercado de pases.

Dos jugadores que pertenecen a Boca Juniors se marchan del club ahora mismo, sobre el final del mercado de pases, por la decisión conjunta entre el presidente Juan Román Riquelme y el entrenador Miguel Ángel Russo. Si bien el pase de ambos es del "Xeneize", ya no eran tenidos en cuenta por "Miguelo" y no tenía demasiado sentido que continuaran hasta diciembre del 2025 en la institución de La Ribera.

Los protagonistas en esta oportunidad son nada menos que Marcelo Saracchi y Vicente Taborda, aunque el caso de cada uno de ellos resulta bien diferente. Mientras que el lateral izquierdo uruguayo será simplemente cedido a préstamo, el mediocampista ofensivo juvenil surgido en las divisiones inferiores se alejará de manera definitiva. Entre los dos protagonistas, la entidad "azul y oro" recaudará unos 4.750.000 dólares.

Saracchi y Taborda se van de Boca: cómo es cada caso

Saracchi

El ex River Plate perdió muchísimo terreno en la consideración de Russo, quien prefiere como laterales izquierdos a Lautaro Blanco (titular) y al colombiano Frank Fabra (suplente). Por lo tanto, sin presencia en la lista de concentrados después de que se cayera su traspaso a Independiente, todo indica que el defensor charrúa de 27 años se irá a préstamo por una temporada a Celtic de Escocia. La operación será en principio con cargo y sin opción de compra, aunque todavía no trascendieron los montos. De cualquier manera, sería a cambio de alrededor de 250.000 dólares para que acumule minutos.

Taborda

El talentoso enganche entrerriano de 24 años nunca tuvo rodaje con la camiseta del club que lo vio nacer, más allá de dos cesiones positivas a Platense. Luego de haber sido una de las figuras y el "10° del "Calamar" campeón esta misma campaña, debía volver a Boca pero no iba a ser tenido en cuenta por Russo. Por lo tanto, con una superpoblación de futbolistas en su posición, está a detalles de ser vendido a Panathinaikos, uno de los grandes de Grecia, que ya presentó una oferta formal de 4.500.000 dólares por el 80% de su pase.

Saracchi y Taborda, con las horas contadas en el Boca de Russo.

Los números de Saracchi en Boca

51 partidos oficiales.

4 goles.

5 asistencias.

Sin títulos obtenidos.

Las estadísticas de Taborda en Boca

17 encuentros.

Sin gritos.

Sin asistencias.

1 título conseguido.

