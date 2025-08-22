¿Lesionado? La charla entre Paredes y Russo que preocupa a todo Boca

Paredes en duda ante Banfield

La agenda de la sexta fecha del Torneo Clausura expone que Boca recibirá a Banfield en la Bombonera, y en la previa se desprende un charla que provoca algunas dudas entre los hinchas. Es que Leandro Paredes mantuvo una conversación con Miguel Ángel Russo sobre una molestia muscular que encienda varias alarmas.

Es importante recordar que el experimentado volante culminó sus obligaciones con la Roma de Italia y comenzó a disfrutar de unas merecidas vacaciones que lo llevaron a recorrer varias partes del mundo. De hecho, estuvo en Miami alentando al Xeneize en uno de los partidos del Mundial de Clubes; mientras que su regreso al fútbol argentino expuso un pequeño margen de entrenamientos y un rápido debut en el campo de juego.

En la última práctica formal de fútbol, Paredes mantuvo una charla con Miguel Ángel Russo donde se habló sobre la sobre carga muscular que arrastra desde el partido frente a Independiente Rivadavia. Esto provocó que haya estado tan solo unos minutos moviéndose a la par de sus compañeros.

Los trascendidos señalan que el volante se encuentra en condiciones de sumar minutos, pero decidieron disminuir las cargas para que su cuerpo obtenga el descanso que necesita y así poder dar el presente ante Banfield. Además, se irá observando su evolución con el paso de las horas para determinar si es mejor que arranque desde el banco de suplentes o que forme parte del once inicial. Mientras que Ander Herrera y Tomás Belmonte se encuentran totalmente descartados porque todavía no lograron superar sus respectivas lesiones.

El probable once titular de Boca vs. Banfield

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Gimenez.

Velasco lo llenó de elogios a Paredes

En charla con el sitio oficial de Boca, Alan Velasco tuvo un momento en el que buscó resaltar el rol que Leandro Paredes vino a ocupar dentro del campo de juego, pero también en el vestuario. De a poco, el ex jugador de la Roma comienza a ganar mayor protagonismo y alzarse como una voz de mando autorizada. Una que buscará guiar al equipo a la clasificación de una copa internacional de cara a la temporada 2026.

"Desde el primer momento que llegó y que nos tocó compartir cancha juntos, siempre me dio mucha confianza para que yo pueda mostrar lo que se hacer. Después algunas cosas tácticas por tanto recorrido en Europa y en la Selección Argentina, me dice algunos movimientos o de que me quede un poco más quieto para que pueda encontrar buenas posiciones para mí", señaló.

Hay que recordar que el delantero viene de anotar un gol en la victoria por 3-0 ante a Independiente Rivadavia y fue abrazado por todo sus compañeros, además de romper en llanto. Una señal de que no estaba viviendo un buen momento y que busca revertirlo para dejar atrás todas las críticas que recibió desde el penal errado frente a Alianza Lima en el repechaje de la Copa Libertadores.