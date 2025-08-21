Battaglia se la pudrió a un referente de Boca y tomó una decisión picante

Las declaraciones de Sebastián Battaglia sobre su salida de Boca generaron que Raúl Cascini saliera al cruce a pedirle que sea un poco más agradecido por la oportunidad que le habían entregado. Lejos de que la polémica alcance su fin, el ex entrenador no dudó en responderle y señalarle la actitud que tuvieron hacia su figura al momento de comunicarle su despido al mando del primer equipo.

Todo comenzó hace unos días cuando el entrenador en charlas Los Edul reconoció que no le gustó para nada la forma en la que le comunicaron su despedido. "Volvía del entrenamiento de Ezeiza y ahí recibí un llamado donde me dicen que nos encontrábamos ahí. Simple si bien estamos cerca donde vive uno, donde se reúnen, porque vivimos relativamente cerca, me parece que las formas pueden ser otras", expresó. No fue una salida más, debido a que la reunión se llevó a cabo en una estación de servicio.

Battaglia cruzó a Cascini por sus dichos

Algo que no gustó en Raúl Cascini que le remarcó que tuviera un poco más de memoria y sea más agradecido por la chance que le habían dado de ser el entrenador de Boca. "A Sebastián Battaglia lo saludaría y le diría hola y chau. No le preguntaría ni pedirle explicaciones de nada. Cada uno es dueño de sus palabras y se maneja en la vida como quiere. Yo soy agradecido”, comentó. Además, el directivo señaló que Juan Román Riquelme le cumplió el pedido de ser DT en algún momento tras rechazar la propuesta de ser parte del Consejo del Fútbol.

Y lejos de terminar esta ida y vuelta de declaraciones cruzadas, el entrenador participó de Decime que se siente y decidió profundizar aún más la grieta entre los ídolos del Xeneize. "No soy un desagradecido. Lo de la salida en la YPF es real, al que le duela que se haga cargo. Por ahí ellos no lo pensaron, pero nunca se disculparon por lo que hicieron", comentó. Uno que se encuentra libre tras ser despedido de San Miguel por haber recolectado tres victorias, cinco empates y tres derrotas en 11 partidos dirigidos de manera oficial.

¿Forma parte de la oposición?

De cara a las elecciones del 2027, el frente opositor de Boca comienza a rearmarse con el fin de disputarle la presidencia a Juan Román Riquelme y pareciera que uno de sus contrincantes sería Jorge Reale, que dio algunas entrevistas y en una de ellas mencionó la posibilidad de que Sebastián Battaglia integre su proyecto deportivo. Uno que todavía no se encuentra definido.

Sobre esta posibilidad, el entrenador reconoció que se dieron algunas charlas en las que se hicieron foco en proyectos que podrían llegar a compartir y se mostró muy entusiasmado en regresar al club. “Venimos hablando, proyectando cosas para más adelante. Siempre me motiva y más Boca, es mi casa, para mí fue todo en mi vida. Estamos charlando sobre el futuro, de cosas que se pueden hacer. Pensando en lo que viene, y en ir a conocer como están trabajando los clubes en Europa, hacer cosas que son ideas que se van tirando", afirmó.

Si bien faltan para las elecciones, la oposición comenzó a tejer sus alianzas y Jorge Reale no es el único que se encuentra llevando a cabo reuniones para darle forma a su espacio político. Hace unos meses, se conoció que Augusto Di Giovanni, empresario dueño del Balneario 12 de Mar del Plata, decidió oficializar su candidatura. "Riquelme no cumplió ninguna promesa de campaña, entre ellas lo de terminar la Bombonera, no hizo ninguna obra trascendente, que le haya cambiado la vida al socio", expresó.