Edinson Cavani rompió el silencio tras volver al gol en Boca frente a Banfield: "Confiar"

El 'Xeneize' volvió a ganar en el torneo local, sumó su segunda victoria al hilo y se metió en los puestos de playoffs.

Edinson Cavani regresó al gol en Boca Juniors en la victoria por 2 a 0 frente a Banfield en condición de local por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El delantero uruguayo liquidó el encuentro a los 82 minutos, cuando tras un córner de Leandro Paredes y un remate de cabeza de Rodrigo Battaglia al travesaño apareció solo dentro del área chica para empujar la pelota y romper una extensa racha negativa sin convertir. Con este resultado, el 'Xeneize' quedó cuarto en la Zona A con nueve unidades, se metió en puestos de playoffs y continúa tercero en la tabla anual, lo que le otorga un cupo para disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.

El 'Matador' había converitdo su último tanto en la dura eliminación ante Atlético Tucumán por los 32vos de final de la Copa Argentina el pasado 23 de julio. Sus flojos rendimientos y algunos insólitos errados que protagonizó lo pusieron en el foco de la tormenta de las críticas de los hinchas, las cuales se recrudecieron por el mal momento futbolístico que atravesó el equipo y del que parece que, poco a poco, comienza a dejar atrás. Una vez finalizado el partido, el atacante de 38 años recibió abrazos y felicitaciones de todos sus compañeros y de Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, con quien en la última fecha tuvo un tenso momento tras ser reemplazado.

Las declaraciones de Edinson Cavani tras regresar al gol en Boca: "Hay que agachar la cabeza"

"¿Qué querés que haga? Lo mismo de siempre, todos los días doy el máximo para poder dar el máximo acá. A veces se puede hacer con goles, pero lo más importante es que el equipo gane y que se pueda estar más cerca del objetivo", expresó el delantero con pasado en la Selección de Uruguay para la transmisión del duelo. "Te deja más contento el hecho de ganar porque es algo que venimos buscando hace rato. El grupo se está haciendo cada vez más sólido así que eso es lo más importante... Después los goles los harán Cavani, Merentiel o los defensores, pero lo importante es que Boca gane", agregó.

Para concluir, Cavani contó cómo vivió puertas adentro en las últimas semanas su sequía goleadora: "No hay ninguna receta especial. Hay momento en los que hay que agachar la cabeza y se aguantan las críticas pero hay que confiar siempre en el trabajo, en la constancia y en la disciplina. Eso es lo que te saca adelante".

El resumen de la victoria de Boca ante Banfield en La Bombonera

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol. Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final. En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador gracias a Miguel Merentiel, quien aprovechó un error defensivo de Banfield y gambeteó al arquero para definir con el arco vacío. A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo tras un rebote después de un centro que Edinson Cavani aprovechó solo en el área chica para establecer el resultado final.