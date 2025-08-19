Un equipo de Europa quiere a Edinson Cavani tras el cruce con Claudio Úbeda en Boca

Desde Napoli piden el regreso de Cavani

El mercado de pases en varias partes del planeta se encuentra abierto y esto puede provocar que algunos equipos argentinos pierdan jugadores con la temporada en marcha. Algo que podría pasarle a Boca con Edinson Cavani que comenzó a ser vinculado con un conjunto de la liga de Italia, que acaba de sufrir la baja de su principal atacante y necesita reforzarse de manera urgente.

Antes de que baje la persiana y no se puedan realizar incorporaciones, el Napoli salió en la búsqueda de un atacante que le permita reemplazar Romelu Lukaku. El experimentado delantero belga sufrió una lesión de alto grado en el recto femoral del muslo izquierdo. Se estima que tiene para al menos dos meses de reposo antes de conseguir el alta médica, que luego deberá ser acompañada con el alta deportiva que le permitirán sumar minutos de manera oficial.

"¿Y si Lukaku se queda fuera mucho tiempo? ¿Y si el equipo rosa necesita un tercer delantero?", expresó Josi Gerardo Della Ragioni, que se desempeña como alcalde de Bacoli, una de las comunas de Napoli. El pedido se sumó a otros que diversas cuentas partidarias del conjunto italiano realizaron con el fin de captar la atención de los dirigentes y que se produzca un contacto formal para que el uruguayo pegue la vuelta.

No obstante, hay dos motivos por los cuales la salida de Edinson Cavani no va a ser posible en este mercado de pases. Una es que su objetivo deportivo es retirarse en el fútbol argentino. Su contrato con el club vence en diciembre del 2026 y está la intención de cumplirlo hasta el último día. Solo podría cambiar de opinión en caso de que le pidan que se marche o que las lesiones le impidan sumar minutos dentro de un campo de juego.

Por otro lado, se debe mencionar que el Napoli no tiene en sus planes sumar la uruguayo, debido a que hicieron foco en Tolu Arokodare que es un joven atacante nigeriano de 24 años que juega en el KRC Genk del Bélgica. Aunque no va a ser una operación para nada fácil de llevar a cabo, porque su ficha dispone de un costo que ronda en los 20 y 25 millones de euros. La intención de colocar un valor elevado es para evitar que se desarme el equipo en el inicio de la temporada.

¿Medida disciplinaria tras el cruce con Úbeda?

En el complemento del partido ante Independiente Rivadavia, el cuerpo técnico de Boca decidió que Edinson Cavani salga del campo de juego para que permita el ingreso de Milton Giménez. Esto no le gustó al uruguayo. "¿Qué pasa? ¿Por qué me sacaron a mí?", expresó según lo que pudo captar la transmisión oficial y encargada de brindar las imágenes de la jornada.

Este gesto puede considerarse como un acto de indisciplina porque increpó al ayudante de Miguel Ángel Russo sobre la decisión de que no sigua jugando. Sin embargo, los rumores señalan que en Boca no habrá ningún tipo de sanción para el uruguayo por el gesto. Al contrario, hay un elevado porcentaje de que sea titular junto a Miguel Merentiel en la tarde del próximo domingo frente a Banfield en la Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura.