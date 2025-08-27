Alarma en Boca Juniors: un titular se lesionó y preocupa a Miguel Ángel Russo

Russo sufre otra baja en Boca: quién es el titular que se lesionó en la práctica de este miércoles.

Boca Juniors sumó una mala noticia este miércoles en la previa del partido contra Aldosivi en Mar del Plata por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025: uno de los titulares del equipo que dirige técnicamente Miguel Ángel Russo sintió una molestia en la primera de las dos prácticas programadas esta jornada y está en duda para el fin de semana. El afectado es Rodrigo Battaglia, una pieza fundamental del mediocampo del 'Xeneize', a quien no se le realizaron estudios para determinar la gravedad de la lesión; de momento, entrenará con menos cargas y seguirán atentamente su evolución en las próximas horas.

Si bien la presencia del ex Huracán es importante, el cuerpo técnico no lo arriesgará en el duelo frente al 'Tiburón' en caso de que no se encuentre al 100%. En el caso de que no esté disponible, su lugar podría ser ocupado por Williams Alarcón o por el juvenil Milton Delgado: en principio, el chileno tiene mayor ventaja ya que sumó más minutos en los últimos dos encuentros frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield. Sin embargo, el cuadro de La Ribera también buscará aprovechar el envión logrado con sus últimas dos victorias que lo acomodaron en la Zona A, justo antes del parate de dos semanas por la última ventana doble de Eliminatorias Sudamericanas.

Los números de Rodrigo Battaglia en Boca Juniors

26 partidos disputados.

2 goles.

6 tarjetas amarillas.

Marco Pellegrino, la otra baja de peso para Russo en Boca

La cuenta oficial de Boca informó en su cuenta oficial de redes sociales que Marco Pellegrino padece "una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo", zona que se encuentra entre el muslo y la cadera. En principio, el exjugador de Huracán estaría, al menos dos semanas fuera de las canchas, por lo que se perdería los duelos frente a Aldosivi, del próximo domingo, y Rosario Central, el 14 de septiembre.

Marco Pellegrino será baja al menos por dos semanas en el 'Xeneize'.

El defensor de 23 años, por el que el "Xeneize" pagó 3.5 millones de euros al Milan de Italia, se había transformado en una pieza de confianza para el entrenador y, en los dos triunfos consecutivos, fue uno de los mejores futbolistas, tanto en la defensa como a nivel general. Para su reemplazo como segundo marcador central, Russo tiene dos opciones: en primer lugar, quien corre con ventaja esAyrton Costa, quien se recuperó del desgarro y ya ocupó un lugar en el banco de suplentes; la otra alternativa es Nicolás Figal, quiien no juega desde el Mundial de Clubes, cuando fue expulsado frente al Benfica.

Cuándo juegan Boca vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Tiburón" y el "Xeneize" tendrá lugar este domingo 31 de agosto a las 14.30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Dicho recinto abrirá sus puertas para este compromiso correspondiente a la séptima fecha del Clausura. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.