¿Está "colgado" en Boca? Morena Beltrán reveló el futuro de Lucas Blondel

Moreno contó detalles sobre el futuro de Blondel

Desde que se produjo el regreso de Miguel Ángel Russo al mando del primer equipo de Boca Juniors, la posición de Lucas Blondel cambió bastante y ya no suma minutos de manera oficial. Al no haber una explicación del todo clara, Morena Beltrán es fuente de consulta sobre el futuro del lateral derecho, debido a que reconocieron de manera pública que son una pareja.

En los ciclos de Fernando Gago y Mariano Herrón, el jugador tenía cierta presencia dentro del plantel azul y oro. De hecho, estuvo presente en los duelos mano a mano frente a Lanús e Independiente en la definición del Torneo Apertura, pero su rol cambió de gran manera cuando entrenador experimentado fue confirmado en el cargo. No sumó presencias en el Mundial de Clubes y en lo que va del Torneo Clausura tampoco registra minutos oficiales.

Esta falta de partidos para Blondel no solo es un problema dentro de su continuidad en Boca sino también en el ámbito internacional. “No sabe todavía... Las dos experiencias anteriores se comunican con bastante antelación y esta vez no se comunicaron“, expresó en ESPN F90 en la televisión. Hay que recordar que se encuentra nacionalizado suizo y esto le permite poder ser convocado para disputar encuentros de las Eliminatorias, la Nations League, la Eurocopa y los amistosos.

“Sí habló con gente del cuerpo técnico y querían saber su situación en el club, por qué no estaba jugando“, señaló. Lo más probable es que Suiza no haga uso de los servicios del lateral derecho de cara a los partidos ante Kosovo y Eslovenia en el marco de las Eliminatorias de la UEFA, pensando en las clasificaciones del Mundial 2026. Algo que permite pensar que podría llegar a considerar la idea de cambiar de equipo con la llegada del mercado de verano.

¿Por qué no juega Blondel en Boca?

Lo primero a mencionar es que Russo tiene como lateral derecho a Juan Barinaga que viene sumando minutos en los últimos partidos. Luego, Luis Advíncula aparece como alternativa en caso de que el ex Belgrano tenga algún problema de lesión o deba cumplir fecha por suspensión. Esto permite entender que Blondel sería una tercera opción, pero no se descarta que el cuerpo técnico aplique alguna improvisación.

Moreno contó detalles sobre el futuro de Blondel

El defensor llegó en el mercado invernal de la temporada 2023 desde Tigre después de que Boca pagara una cifra cercana a los 2 millones de dólares por su ficha. Esto provocó que le hagan un contrato extenso que tiene fecha de vencimiento en diciembre del 2027. Cualquier idea de salida debe estar acompañada por una propuesta de compra o de préstamo sin importar que sea un equipo del país o del exterior.

Desde el Xeneize se desprende la información de que el cuerpo técnico de Russo ve a Blondel en una posición más ofensiva y sin tanto oficio para la marca que es lo que el lateral derecho necesita. Esto provoca que pierda bastante consideración y que quede relegado a la espera de que su situación cambie con el paso de los entrenamientos.