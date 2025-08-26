Boca va por un refuerzo de última hora: Riquelme quiere darle el gusto a Russo

Sonríe Russo en Boca: Riquelme iría por un refuerzo de última hora.

Horas después de cosechar su segundo triunfo de manera consecutiva en el Torneo Clausura con Boca Juniors, Miguel Ángel Russo está ante la chance inmejorable de sumar un refuerzo. Con el presidente Juan Román Riquelme a la cabeza, el "Xeneize" buscaría un nombre más antes del cierre del mercado de pases que tendrá lugar el próximo domingo 31 de agosto. Si bien les queda poco tiempo para gestionarlo, lo cierto es que ya apuntaron a un puesto.

La salida de Marcelo Saracchi a Celtic de Escocia, concretada en las últimas horas, abrió el panorama para la dirigencia para concretar una incorporación más. El defensor uruguayo de 27 años liberó un cupo de extranjero con su arribo al conjunto europeo, a préstamo con cargo pero sin opción de compra, y esto habilitó al club de la Ribera a sumar un futbolista. De acuerdo a lo expresado por el propio DT mientras se gestionaba la vuelta de Leandro Paredes, todo indica que irán por un volante por derecha y, si bien no trascendió a quién, lo cierto es que ya activaron el plan para concretarlo.

Boca acelera para cerrar un refuerzo en el mediocampo

Según informaron desde el medio deportivo Olé, en el "Xeneize" afirmaron que "si se da el tiempo", intentarán sumar un fichaje en los próximos días a partir de las opciones que surjan en este último tramo. Por supuesto, todo dependerá de la decisión final que tomen tanto Riquelme como Russo pensando en la incorporación y lo necesaria que puede ser en este momento. Con todavía diez fechas por delante más las fases eliminatorias del campeonato, en Brandsen 805 se ilusionan con volver a levantar un trofeo y cortar la sequía.

Con la eliminación reciente de la Copa Argentina apuntan directamente al Torneo Clausura, donde ocupan el sexto puesto en la Zona A, y hoy avanzarían de ronda. Además, se están clasificando a la pre Libertadores por el tercer lugar en la tabla general, detrás de Rosario Central y River Plate. A su vez, sueñan con volver a salir campeones con el fin de no sólo sumar un trofeo, sino también meterse directamente en el certamen continental del 2026. Tanto Román como "Miguelo" lo tienen en cuenta, por lo que quieren armar un equipo competitivo para pelear en todos los frentes e irían por un volante más, aunque no trascendieron los nombres mediáticamente todavía.

Los refuerzos de Boca en este mercado de pases

Marco Pellegrino - Defensor proveniente de Huracán.

Malcom Braida - Defensor-volante proveniente de San Lorenzo.

Leandro Paredes - Volante proveniente de Roma de Italia.

Cuándo juegan Boca vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Tiburón" y el "Xeneize" tendrá lugar este domingo 31 de agosto a las 14.30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Dicho recinto abrirá sus puertas para este compromiso correspondiente a la séptima fecha del Clausura. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.