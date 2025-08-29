Impacto en Boca por el mal momento que vivió un ídolo del club que jugó con Riquelme

Impacto en Boca: un ídolo del club que jugó con Riquelme sufrió un mal momento

Un ídolo que brilló con la camiseta de Boca Juniors sufrió un inesperado revés en las últimas horas y la noticia no tardó en trascender. Años después de su retiro, el exfutbolista que ganó todo con el "Xeneize" junto a Juan Román Riquelme y hasta hace poco tiempo formó parte de la institución con el actual presidente vivió un mal momento mientras disfrutaba de su estadía en la provincia de Neuquén. Horas después del hecho se conocieron los detalles por medio de la policía local que no tardó en comunicar lo sucedido.

Se trata de Mauricio "Chicho" Serna, colombiano que se desempeñaba como volante y levantó seis trofeos en su etapa como futbolista. Después de su salida del elenco "Azul y Oro" junto a Raúl Cascini del Consejo de Fútbol a principios de agosto, el ex mediocampista nacido en Medellín cenaba en Villa La Angostura y se vio obligado a salir del lugar debido a que su auto estaba mal estacionado. Sin embargo, cuando cruzó la puerta se dio cuenta que le habían roto una ventanilla y robado algunas pertenencias. Para su suerte, los efectivos policiales trabajaron rápidamente para encontrar al culpable de este hecho y llegaron a él poco después para luego devolverle sus objetos al exdirigente de Boca.

El comunicado de la polícia de Neuquén tras el robo a Chicho Serna

En la tarde de ayer (27/08), personal policial de Comisaría 28° intervino tras la denuncia de un robo cometido contra un visitante que se encontraba cenando en un restaurante céntrico de la localidad.

El damnificado advirtió que desconocidos habían dañado la ventanilla de su vehículo, que se hallaba estacionado, y sustraído un bolso que contenía efectos personales, entre ellos un teléfono celular y diversas alhajas.

A partir de las cámaras de seguridad del lugar, y de la rápida actuación de las patrullas, los efectivos lograron identificar a un sospechoso, conocido en la zona por antecedentes similares. Poco después, fue localizado en un domicilio bajo supervisión policial y quedó demorado.

Durante la requisa, se halló en su poder una mochila con prendas de vestir coincidentes con las utilizadas en el hecho, además de un bolso con elementos de características similares a los denunciados como robados. Posteriormente, la justicia ordenó el secuestro formal de los objetos, que incluyeron artículos de valor y pertenencias personales.

Finalmente, en horas de la noche, los elementos recuperados fueron restituidos a la víctima, quien agradeció la rápida respuesta de la policía.

La fiscalía de turno dispuso las diligencias de rigor y la notificación judicial al demorado, mientras continúa la investigación.

Las estadísticas de Boca cuando Mauricio "Chicho" Serna era parte del Consejo de Fútbol

Superliga Argentina 2019/2020.

Copa Diego Armando Maradona 2020.

Copa Argentina 2021.

Copa de la Liga Profesional 2022.

Liga Profesional 2022.

Supercopa Argentina 2023.

Los números del Chicho Serna como jugador de Boca