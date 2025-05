Sorpresa en Boca por el mensaje de Chiquito Romero tras la llegada de Russo

Mientras Agustín Marchesín hoy ocupa el lugar como arquero titular en Boca Juniors, Sergio "Chiquito" Romero está a la espera y después de varios meses de inactividad se ilusiona. Tras la operación en su rodilla que lo tuvo lejos del verde césped, el subcampeón del mundo en Brasil 2014 con la Selección Argentina publicó un sorpresivo mensaje en las redes sociales en el que no sólo agradeció a sus allegados sino que dejó una frase que no tardó en trascender. Por supuesto, ahora todo dependerá de la decisión que tome Miguel Ángel Russo de darle o no lugar en el equipo.

Desde siempre, un factor fundamental en la vida del ex-Racing fue su familia y lo dejó más que claro en su posteo. Una de las personas a las que le dedicó unas palabras fue a su esposa, Eliana Güercio, con la que compartió varios momentos en los últimos meses y hasta algunos de ellos se hicieron virales. Esta vez, la reconocida panelista también fue partícipe ya que el propio "Chiquito", que ya entrena con normalidad y sueña con estar en el Mundial de Clubes Estados Unidos 2025, la mencionó a la hora de los agradecimientos.

El sentido mensaje de Chiquito Romero en Boca tras volver de la operación en su rodilla

"Y vamos una vez más. Gracias Eliana Güercio por bancar en todos estos meses que fueron largos y pesados. Pero lo sacamos adelante. Gracias Jorge Pablo Batista. Hiciste magia de nuevo y no te vas a arrepentir. Siempre queda una bala en el cartucho, amigo. A cada uno de los kinesiólogos de Boca por haberme dado su tiempo cada día. Guido Verdi, hermano, gracias por estos meses que estuviste al pie del cañón cada mañana, cada entrenamiento. Vamos por más", escribió "Chiquito" en su cuenta de Instagram y encendió las alarmas en el "Xeneize".

Luego de ser parte del primer entrenamiento de Miguel Ángel Russo en su tercera etapa en el club, el arquero dejó en claro que quiere seguir. Después de la mencionada intervención quirúrgica que lo alejó de las canchas espera por una oportunidad, aunque Agustín Marchesín hoy sea el titular y tenga, hasta el momento, su puesto asegurado en el certamen que tendrá lugar en Estados Unidos. Romero no quiere quedarse afuera y lo anticipó con su publicación en la que además agradeció a los profesionales de la salud que tanto lo ayudaron para salir adelante.

Sergio "Chiquito" Romero rompió el silencio y sorprendió a todo Boca

El fixture de Boca en el Mundial de Clubes Estados Unidos 2025

Boca Juniors vs. Benfica (Portugal) - Lunes 16 de junio a las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Boca Juniors vs. Bayern Múnich (Alemania) - Viernes 20 de junio a las 22 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Boca Juniors vs. Auckland City (Nueva Zelanda) - Martes 24 de junio a las 16 (hora argentina) en el GEODIS Park de Nashville.

