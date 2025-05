Las tres figuras que Russo quiere "robarle" a San Lorenzo para Boca

Miguel Ángel Russo tomará las riendas de Boca Juniors después de su paso por San Lorenzo de Almagro y es posible que algunos futbolistas del plantel del "Ciclón" lo sigan. De hecho, hay varias figuras que ya están en la mira para el mercado de pases, más aún sabiendo que se acerca el Mundial de Clubes en Estados Unidos. A su vez, la situación en el elenco de Boedo no es la mejor a nivel económico, por lo que necesita vender jugadores y no vería con malos ojos sus respectivas salidas.

El "Xeneize" también está ante la urgencia de incorporar, teniendo en cuenta la cercanía del torneo internacional pero aún no hay nombres definidos. Sin embargo, algunos no tardaron en trascender más que nada porque "Miguelo" los dirigió hasta hace horas en el conjunto "Azulgrana". Al menos tres de ellos, que fueron pilares fundamentales en el equipo que alcanzó las semifinales del Torneo Apertura del fútbol argentino, están en los planes del entrenador.

Los 3 jugadores de San Lorenzo que Russo quiere para Boca

Jhohan Romaña

El defensor colombiano, recientemente convocado a su seleccionado para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas, fue de los puntos más altos del ciclo de "Miguelo" al frente del "Ciclón". Igualmente, tampoco sería fácil su arribo por cuestiones de cupo de extranjeros, por lo que es el menos posible de los nombres que surgieron en las últimas horas.

Gastón Hernández

El "Xeneize" está en la búsqueda de un central de manera urgente ya que no sabe si contará o no con Ayrton Costa -que no tiene la visa para entrar a Estados Unidos-, pero tampoco con Marcos Rojo. El zaguero con pasado en la Selección Argentina se perdió el último partido contra Independiente y no tiene presencia asegurada en el Mundial de Clubes. El apellido de Hernández surgió -no es la primera vez- y ahora dependerá de las negociaciones.

Gastón Hernández, uno de los apuntados por Russo para llegar a Boca

Malcom Braida

Es hoy una de las caras principales de San Lorenzo y tampoco será fácil su salida del club de Boedo. Su desempeño en el verde césped es de lo más destacado, ya que no sólo puede jugar como defensor sino que también tiene facilidad para pasar al ataque y hasta ubicarse tanto como volante como también de extremo. Este detalle sería un punto importante para reforzar a Boca de cara a lo que se viene.

¿Cuándo asume Russo en Boca?

Si bien trascendió que hay acuerdo para que "Miguelo" tome las riendas del "Xeneize" semanas antes del comienzo del Mundial de Clubes en Estados Unidos, lo cierto es que no hay detalles sobre en qué momento lo hará. Su desvinculación de San Lorenzo ya es un hecho, pero la presentación oficial en La Ribera no será este martes 27 de mayo. Se estima que sea en las próximas horas y lleve adelante sus primeras prácticas en lo que será su tercer ciclo en el club.

Los números de Russo en su carrera como DT