Alerta en Boca por lo que filtró el presidente de San Lorenzo sobre Russo: "Me dijo"

Alerta en Boca por lo que filtró el presidente de San Lorenzo sobre Russo

Mientras en Boca Juniors esperan por el arribo definitivo de Miguel Ángel Russo al club después de su desvinculación de San Lorenzo de Almagro, ahora el propio presidente del "Ciclón" rompió el silencio y habló sobre el DT. Julio Lopardo, quien tomó las riendas del club tras el pedido de licencia de Marcelo Moretti a raíz del escándalo en el que se vio envuelto, habló sobre "Miguelo" y lanzó una frase sorpresiva. Mientras se define lo que sucederá con el entrenador, sus dichos no tardaron en trascender.

Después de lanzar varios dardos contra el dirigente electo que recibió dinero por parte de la madre de un juvenil, ahora el mandamás del club de Boedo aprovechó la ocasión para referirse al técnico que llevó al equipo hasta las semifinales del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. En una reciente entrevista, opinó sobre la decisión que tomó el estratega y hasta reveló el diálogo que tuvieron antes de que se juegue el partido contra Platense en el Nuevo Gasómetro. Antes de que el "Xeneize" presente a Russo, Lopardo no se guardó nada.

La sorpresiva frase del presidente de San Lorenzo sobre Russo antes de que asuma en Boca

En diálogo con los medios mientras ingresaba al estadio, Lopardo habló de todo y ante las preguntas de los periodistas lanzó: "No sé si va a Boca, me molestaron las versiones. El viernes le pregunté porque hicieron mucho daño, pero me dijo que no había hablado, ayer le pregunté lo mismo y le creí, a Miguel hay que creerle". A su vez, agregó que el DT "decidió irse y está en todo su derecho de hacerlo". "Me planteó que dejaba el cargo y vino a despedirse del plantel, vamos a ver qué pasa", sostuvo el ahora titular azulgrana.

Lo cierto es que ahora es el elenco de Boedo el que no tiene entrenador y su propio presidente lo sabe. De hecho, en la entrevista también bromeó sobre a quién prefería para el cargo y mencionó tanto a Pep Guardiola como a Diego "Cholo" Simeone. A su vez, mantuvo la calma teniendo en cuenta que todavía hay días por delante hasta el próximo partido. "Hoy el plantel se va de vacaciones, vamos a terminar con esta etapa y después vamos a ver. Hay tiempo y no hay que apurarse", esbozó y dejó en claro que opinará para definir quién tomará las riendas del equipo cuando la Comisión Directiva se reúna para esta cuestión.

Miguel Ángel Russo vuelve a tomar las riendas en Boca tras su despedida de San Lorenzo

Cómo quedó conformada la dirigencia de San Lorenzo con Lopardo a la cabeza

Quien participó en la lista oficialista como séptimo vocal, tomó las riendas del club hasta que culmine el pedido de licencia de Moretti. Su vicepresidente es Andrés Terzano, mientras que el resto de la nueva Comisión Directiva está integrada por Leandro Goroyesky (Tesorero), Carina Farías (Protesorera), Martín Cigna (Secretario), Uriel Barros (Prosecretario), Juan Mateo Sagardoy (Intendente) y Christian Evangelista (Subintendente). Este último integró la lista opositora que presidía Sergio Constantino, la cual perdió con la comandada por Marcelo Moretti en las elecciones.