Alarma para Russo en San Lorenzo: las importantes bajas que tendrá para Copa Argentina

Nueva preocupación para Miguel Ángel Russo: no contará con cuatro futbolistas para enfrentar a Quilmes por Copa Argentina.

San Lorenzo atraviesa un crítico presente en el fútbol argentino, horas después de la dura eliminación como local ante Platense por las semifinales del Torneo Apertura 2025. Al tenso clima institucional y las dudas sobre la continuidad de Miguel Ángel Russo, que es el elegido por Juan Román Riquelme para asumir en Boca Juniors, se suma un nuevo problema: el equipo deberá afrontar su próximo compromiso ante Quilmes por Copa Argentina con numerosas bajas en el plantel.

Para el partido ante el 'Cervecero', que se disputará el miércoles 4 de junio y corresponde a los 16vos de final del certamen nacional, el 'Ciclón' no contará con varios futbolistas en posiciones clave, razón por la cual el entrenador se quejó durante la conferencia de prensa posterior a la derrota frente al 'Calamar': "Es un error. No tenés a (Andrés) Vombergar, a (Orlando) Gill, a (Jhohan) Romaña… tenés lesionados que no van a llegar. Es un lío", expresó. El reclamo de 'Miguelo' se debió a la negativa de la Asociación del Fútbol Argentino de postergar el duelo, que coincide con la doble fecha FIFA en la que se jugarán amistosos y encuentros por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. "A San Lorenzo le va a costar mucho", advirtió.

Quiénes son los jugadores que no estarán para el duelo de San Lorenzo por Copa Argentina

El arquero de 24 años fue convocado por Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay, que tendrá dos enfrentamientos de suma importancia contra Uruguay y Brasil (el 6 y el 10 de junio, respectivamente) para encaminar su clasificación. El defensor central se encuentra en la misma situación: integrará la nómina de la Selección de Colombia dirigida por Néstor Lorenzo que jugará ante Perú y Argentina. Por su parte, el delantero esloveno estará presente en los amistosos que tendrá su combinado frente a Luxemburgo y Bosnia y Herzegovina.

Además, Russo no podrá contar con Ezequiel Cerrutti, quien debió ser reemplazado en el primer tiempo del encuentro con Platense por un pinchazo en su isquiotibial derecho. En caso de confirmarse un desgarro, estará fuera de las canchas por al menos tres semanas y se perderá inevitablemente el cruce por Copa Argentina. Malcolm Braida y Nicolás Tripichio (esguince de tobillo) tampoco se encuentran físicamente a pleno, por lo que su convocatoria será una incógnita hasta los días previos al partido.

El 'Pocho' fue reemplazado entre lágrimas a los 18 minutos del primer tiempo contra Platense por un pinchazo en su isquiotibial derecho.

El estado de las negociaciones entre Russo y Boca

Las conversaciones entre las dos partes permanecen, aunque el estratega de San Lorenzo no quiso referirse a este tema en la conferencia de prensa posterior a la eliminación ante Platense como local. Las charlas seguirán para tratar de sacarlo del club de Boedo, con el que tiene un contrato vigente hasta diciembre del 2025.

La predisposición del técnico está porque, además, le deben cuatro meses de salario en el "Ciclón". El sueño de Russo del "last dance" con el buzo azul y oro está latente para ir por más éxito en el tercer ciclo, tras la Copa Libertadores obtenida en el primero y los campeonatos nacionales alcanzados en la segunda etapa.