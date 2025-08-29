Impacto en ESPN por el sorpresivo anuncio de Mariano Closs: "Yo no"

Impacto en ESPN por el sorpresivo anuncio de Mariano Closs

Mariano Closs lanzó un fuerte comunicado este viernes 29 de agosto por la tarde y tiene que ver con su carrera en el periodista. El reconcido conductor de F12 en ESPN anunció que no seguirá como conductor en Closs Sport, su ciclo que se emite en Radio Splendid AM 990 de lunes a viernes de 14 a 17 desde principios de marzo del 2025. Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente tuvieron repercusión a través de las redes sociales.

"Es un día viernes distinto y especial. El programa va a seguir pero yo no. Está todo bien, estaba dispuesto así cuando nos conocimos con Guillo y Silvia porque estos fueron 6 meses míos. La verdad que la pasé fabulosamente bien. Este grupo tiene una química excepcional, una particularidad notable", esbozó el reconocido relator en el comienzo. Luego continuó y contó los detalles de esta inesperada decisión en la que mencionó también su trabajo en la señal de Disney.

Las sentidas palabras de Closs al despedirse de Radio Splendid

"En su momento cuando nos juntamos con la gente de Splendid habíamos estipulado que estos 6 meses íbamos a estar juntos y después íbamos a ver. ¿Qué pasa ahora? Muy gentilmente me han dicho de continuar haciendo 2 o 3 programas aquí en la radio con todas las facilidades. A mí no me gusta porque soy un obsesivo del laburo y me parece que a medias tintas no va conmigo. A partir del lunes tengo partidos todos los días y estar así a medias, que me estén pagando dinero por el contrato me parece que no era justo", lanzó Closs en el inicio de su programa.

Luego, profundizó y aseguró que el ciclo seguirá su curso: "El programa sigue. Es impresionante como desde las 14 horas los números son impresionantes por toda la gente que nos mira en un horario atípico. Termino en el canal y voy comiendo en el auto y lo hago hasta cuando manejo yo, siempre feliz. Con esta generosidad que me han presentado no puedo faltar 2 o 3 días como va a pasar de acá a diciembre, por eso digo que el programa no se va y Leo (Uranga) va a conducirlo, que es extraordinario como persona y como laburante. Soy yo que no puedo estar al frente personalmente". Cabe destacar que entre las 11 y las 12 del mediodía se encarga de ESPN F12 y luego emprendía viaje hacia la radio para conducir Closs Sport, que ahora tendrá a otro anfitrión.

Qué otras funciones cumple Mariano Closs actualmente

Además de conducir el ciclo televisivo en ESPN, el reconocido periodista está a cargo de las transmisiones de partidos tanto de Copa Libertadores -a través de la plataforma Disney+- como también en la UEFA Champions League. Tal como lo anunció, desde septiembre tendrá una agenda mucho más agitada, por lo que será complicado estar en vivo todos los días en Splendid. De esta manera, dio un paso al costado y confirmó una noticia que trascendió pocas horas antes en las redes sociales.