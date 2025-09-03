Sonríe Gallardo en River: las tres figuras que recupera para jugar vs. Palmeiras en la Libertadores

Sonríe Gallardo: las tres figuras que recupera en River para jugar vs. Palmeiras

River Plate se prepara para el duelo ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores más alla de que antes se medirá ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura. Pensando en el "Verdao", Marcelo Gallardo sabe que podrá contar con tres figuras del plantel que hoy atraviesan una lesión y se perdieron el cruce con San Martín de San Juan. Si bien resta el alta médica, lo cierto es que se perfilan para regresar en el certamen continental.

A pesar de que el "Millonario" se impuso por 2 a 0 ante el equipo de Leandro "Pipi" Romagnoli en el Estadio Más Monumental el pasado domingo 31 de agosto, los futbolistas en cuestión no estuvieron dentro de la consideración del DT. Esto se debe a distintas molestias que los marginaron del verde césped a semanas de la serie trascendental contra los brasileños. Ante esta situación, el "Muñeco" fue precavido, los "cuidó" y volverían en dicho compromiso.

En River vuelven tres figuras contra Palmeiras y sonríe Gallardo

Sebastián Driussi y Facundo Colidio fueron bajas obligadas en la última jornada del Clausura por sobrecargas en sus isquiotibiales, pero todo indica que llegarán con normalidad para enfrentar a Palmeiras. Maximiliano Salas fue el único punta contra el "Santo" sanjuanino y hasta convirtió uno de los goles del triunfo, por lo que Gallardo no sufrió en cuanto a la delantera. Claro que, no son los únicos que regresarían para jugar por la Libertadores.

Gonzalo "Pity" Martínez se recupera después de resintirse de un desgarro en el isquiotibial derecho y tiene menos de 15 días de recuperación. Por este motivo, estaría dentro del tiempo considerable para recibir el alta médica antes del partido de ida que se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental el próximo miércoles 17 de septiembre. A su vez, estaría en duda para estar contra el "Pincha" cuatro días antes pero todo dependerá de la decisión del DT.

Gonzalo "Pity" Martínez, con chances de volver contra Palmeiras en River

