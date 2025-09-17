Fue campeón en Palmeiras, perdió una final contra Boca y ahora hincha por River en la Libertadores

Fue campeón en Palmeiras, brilló en Europa y ahora hincha por River

River Plate enfrentará a Palmeiras este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Más Monumental y un exjugador del conjunto brasileño rompió el silencio sobre este encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sorpresivamente, el exfutbolista apoyó al "Millonario" que dirige Marcelo Gallardo y no al club en el que salió campeón después de brillar en Europa. A su vez, explicó los motivos por los que prefiere que los del "Muñeco" pasen a las semifinales del torneo continental.

Se trata de Faustino Asprilla, quien vistió los colores del "Verdao" en el año 2000 y hasta perdió la final del certamen con Boca Juniors en dicho año. Sin embargo, su mensaje en favor del elenco de Núñez no tiene nada que ver con aquel duelo contra el "Xeneize", sino con lo que representa River en su vida. Por supuesto, las palabras de "Tino" no pasaron para nada inadvertidas más aún teniendo en cuenta su paso por el equipo que también pelea el Brasileirao.

Tino Asprilla apoyó a River contra Palmeiras en la Libertadores

"Jugué en Palmeiras y le tengo mucho cariño a los lugares donde jugué. Pero me gustaría que River gane la Copa Libertadores. Estoy enamorado de la banda por el 'Beto' Alonso, desde niño. Mi papá hablaba siempre de él, que era un fenómeno y me crié escuchando cuando ganaron la Copa en 1986", fueron las palabras del exdelantero colombiano que marcó dos goles y brindó 5 asistencias en 17 encuentros con Palmeiras donde obtuvo dos títulos.

Los números de Tino Asprilla en su carrera

Clubes : Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional y Tuluá de Colombia; Parma de Italia, Newcastle United de Inglaterra; Palmeiras y Fluminense de Brasil; Atlante de México; Universidad de Chile y Estudiantes de La Plata.

: Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional y Tuluá de Colombia; Parma de Italia, Newcastle United de Inglaterra; Palmeiras y Fluminense de Brasil; Atlante de México; Universidad de Chile y Estudiantes de La Plata. Partidos jugados : 287.

: 287. Goles : 76.

: 76. Asistencias : 38.

: 38. Títulos: Campeonato Colombiano 1991 y Copa Interamericana 1991 con Atlético Nacional de Colombia; Recopa de Europa 1993, Supercopa de Europa 1993, Copa Italia 1999, Copa de la UEFA 1995 y 1999 con el Parma de Italia; Torneo Rio San Pablo 2000 y Copa de Campeones 2000 con Palmeiras.

Faustino "Tino" Asprilla apoyó a River en la Copa Libertadores contra Palmeiras

Cuándo juegan River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Verdao" tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre desde las 21.30 horas en el Estadio Monumental en el marco del primer encuentro de la serie para ir en busca de un lugar en la semifinal del torneo continental. El árbitro de este cotejo será el venezolano Jesús Valenzuela Sáez y la transmisión estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de las plataformas Mitelefe.com y Pluto TV. También estarán las opciones de GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El posible titular de River vs. Palmeiras en la Libertadores

Marcelo Gallardo todavía maneja algunas dudas en defensa y en el mediocampo que se definirán en las próximas horas. Todo indica que saldrá con Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero o Juan Carlos Portillo, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña en defensa; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero conformarán el mediocampo; mientras que Sebastián Driussi y Maximiliano Salas serán los delanteros.