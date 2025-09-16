Las dudas de Marcelo Gallardo en River vs. Palmeiras: 4 nombres para 2 lugares

La formación de River ante Palmeiras

Uno de los objetivos más importantes de la temporada para River Plate tiene como adversario a un poderoso Palmeiras que gastó casi 100 millones de dólares en refuerzos porque pretende quedarse con la Copa Libertadores 2025. En la previa del partido de ida, se desprende que Marcelo Gallardo dispone de cuatro nombres para dos puestos dentro del once titular. Un cambio podría alterar todo el esquema táctico.

La primera duda pasa por cómo armar la defensa, debido a que la expulsión de Lucas Martínez Quarta ante Estudiantes expuso una falta de concentración y en un partido internacional puede traducirse en la eliminación del certamen. Acá es donde se desprende la presencia de Lautaro Rivero para gestar una dupla defensiva con Paulo Díaz. Aunque no hay que descartar que Juan Portillo ingrese para darle forma a una línea de tres zagueros.

En el caso de que haya cinco defensores, la mitad de la cancha tendrá que perder un jugador y es probable que ese sea Juan Fernando Quintero que quedaría en el banco de los suplentes esperando una oportunidad. Sin embargo, el cuerpo técnico de Gallardo considera que poblar la mitad podría ser de utilidad para neutralizar el juego de Palmeiras. Tampoco hay que descartar que la utilización de tres delanteros para darle forma a un trinomio con Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Sin embargo, las dudas van a terminar de despejarse con el correr de las horas porque Marcelo Gallardo hará un último entrenamiento de fútbol en la previa del partido y allí se van a pulir varios detalles. El esquema contra Estudiantes fue muy bueno y le dio al equipo intensidad, presencia, control y goles en menos de 30 minutos. Todos elementos clave para golpear un rival que es candidato a llegar lejos.

La probable formación de River vs. Palmeiras

A pesar de las dudas y la falta de un entrenamientos, se estima que el once podría contar con los siguientes jugadores: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio "Nacho" Fernández, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Los jugadores de River que se pierden el partido por lesión

En la lista de concentrados que el cuerpo técnico de River presentará habrá tres nombres que no se encuentran disponibles porque atraviesan un proceso de recuperación debido a lesiones. Es que Germán Pezzella y Giorgio Constantini quedaron marginados al romper los ligamentos cruzados de la rodilla. Lo mismo aplica para Agustín Ruberto, pero con la diferencia que se encuentra a semanas de obtener el alta médica.

Además, se debe sumar a Maximiliano Meza que después del Mundial de Clubes fue operado producto de una tenólisis del tendón rotuliano izquierdo a causa de una tendinopatía rotuliana. Si bien, el volante comenzó a realizar trabajos de campo con el balón, los médicos del Millonario consideran que no está habilitado para tener roce profesional y se estima que en octubre podría regresar.