La decisión de Palmeiras en su estadio que afecta a los hinchas de River para la Copa Libertadores

El reglamento de la CONMEBOL señala que los partidos de la Copa Libertadores deben desarrollarse con la presencia de las dos hinchadas, pero Palmeiras se fue muy al límite y puso una condición para recibir a la parcialidad de River en su estadio. La medida despertó enojo por el trato que se espera que podrían llegar a tener las personas que tengan planeado ir a Brasil.

Para el partido de ida del próximo miércoles, el Estadio Monumental contará con la presencia de poco más de 85 mil hinchas del Millonario en cada una de sus tribunas como en los espacios vips. También habrá un corralito dedicado a 2000 fanáticos del conjunto de Brasil que vendrán a alentar durante los 90 minutos. Sin embargo, el organismo tuvo que intervenir para hacer cumplir el reglamento.

En la tarde del domingo, se conoció que Palmeiras estaba decidido a entregar 1800 entradas para los hinchas de River en Brasil. Algo que va en contra de las reglas, debido a que se establece un mínimo de 2000. Un número que se entregó sin problemas en el Estadio Monumental. Los reclamos no tardaron en hacerse presente en las redes sociales, y esto provocó que se decida aumentar la capacidad para evitar cualquier tipo de sanción.

Entradas con requisitos para hinchas de River

Todas y todos los hinchas de River que quieran viajar a Brasil para estar en el partido frente a Palmeiras deben cumplir una serie de requisitos para dar el presente en el Allianz Parque de la Ciudad de San Pablo. La venta que comenzará este martes 16 de septiembre solo es válida para aquellos que cumplan con el requisito de ser socios.

Además, se debe tener un registro en RiverID para poder comprar y completar un tramite que el conjunto de Brasil exige con el fin de dar la habilitación de ingresar a su estadio. Es necesario registrar el nombre completo, el número de DNI, agregar una foto del pasaporte y hasta una imagen de la cara del hincha. El motivo de todos estos pasos es porque el ingreso será por medio de biometría facial. Si no hay información en la base de datos, la entrada adquirida quedará sin utilidad.

Las dudas de Gallardo

Por otro lado, se tiene conocimiento de que Marcelo Gallardo podría llegar a repetir el equipo que utilizó para ganarle a Estudiantes en La Plata en el marco del Torneo Clausura. La duda pasa por mantener la presencia de los tres centrales o sumar un volante más a la mitad de la cancha.

Es que la expulsión de Martínez Quarta es algo que no gustó porque habla de una cierta falta de concentración e inteligencia para disputar partidos de gran calibre, mientras que Lautaro Rivero está haciendo méritos de sobra para ser titular. Además, se debe considerar que Giuliano Galoppo no estará disponible debido a que fue expulsado en la revancha ante Libertad de Paraguay. Acá aparece Kevin Castaño con una enorme cantidad de chances de reemplazarlo, pero todo depende del esquema táctico que se vaya a utilizar.