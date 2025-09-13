Giro sorpresivo en River por la negociación con Subiabre para renovar contrato

River negocia a contrareloj por Ian Subiabre: la última reunión con su representante para que no quede libre.

Mientras en River Plate la mentalidad se encuentra alrededor del Torneo Clausura y la Copa Libertadores, en la última semana surgió un inesperado problema en torno a la continuidad de Ian Subiabre. Luego de varios idas y vueltas, la dirigencia mantuvo este jueves una nueva reunión con su entorno y se generó un cambio sorpresivo en la negociación, que definiría el futuro de una de las joyas que más ilusiona en el club de Núñez.

De acuerdo a información del medio partidario La Página Millonaria, Enzo Francescoli se juntó con Claudio Caniggia, representante del delantero de 18 años, y si bien no hubo un acuerdo total, sí existió un acercamiento entre ambos para firmar un nuevo vínculo hasta el 31 de diciembre del 2028. La diferencia que separa a las partes, según dicho medio, continúa estando en el salario que pretende ganar el joven.

Aunque en el nuevo contrato figuraría una nueva cláusula de rescisión de 100 millones de euros, la representación del talentoso futbolista desea un sueldo un poco mayor al que ofrece el "Millonario", acorde a la millonaria cláusula.

Más allá de la distancia entre ambas partes en este punto de la negociación, que no parecería ser abultada, en River confían que, en los próximos días, exista un nuevo encuentro con Caniggia en el que terminarán de saldar las diferencias y finalmente, el juvenil -que formaría parte del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina- firmará un nuevo contrato con el club dirigido por Marcelo Gallardo.

Aunque el atacante no suele ser titular en el equipo del "Muñeco", es importante destacar que sí está en la consideración del DT e incluso, forma parte habitual del banco de suplentes y hasta tiene minutos en algunos partidos. El entrenador pidió su continuidad en el plantel, por lo que los dirigentes harán todo lo posible para sellar la nueva firma. Aún así, en caso de no llegar a un acuerdo, Subiabre podría quedar colgado hasta que finalice su vínculo, en diciembre del 2026, como la institución ya hizo con otros casos en el pasado.

Los números de Ian Subiabre en River Plate

Partidos: 19.

Goles: 1.

Asistencias: 1.

Los contratos de jugadores de River que vencen en diciembre del 2025

Además del caso de Subiabre, hay una serie de siete contratos que van a llegar a su fin en diciembre y que dependen exclusivamente de Marcelo Gallardo para que se renueven. El primero que no se prolongará será el de Federico Gattoni, que no juega desde marzo, porque regresará al Sevilla de España.

Luego, se encuentran en suspenso las continuidades de Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Miguel Borja. Este último tiene grandes chances de irse libre, pero también podría quedarse siempre y cuando su nivel sufra un enorme cambio dentro de los próximos meses. Los demás son dudas y dependen de charlas con el Muñeco.

El último contrato que llega a su fin es el de Giuliano Galoppo, que está a préstamo desde San Pablo y se debe decidir si se compra la ficha o no. Cabe señalar que existe una obligación de compra, sin embargo la misma entra en vigencia si disputa el 50% de los partidos de la temporada. Los trascendidos señalan que Gallardo pediría que se quede.