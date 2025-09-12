Pensando en Palmeiras: Gallardo sumó tres refuerzos en River

River hará tres cambios en la lista pensando en Palmeiras

A días de que se juegue el partido de ida los cuartos de final de la Copa Libertadores, River tiene preparados los cambios que aplicará dentro de la lista de buena fe para enfrentar a Palmeiras. Marcelo Gallardo junto a su cuerpo técnico tomaron la decisión de incluir a tres jugadores que creen que pueden ser de ayuda para avanzar de ronda. Las modificaciones se encuentran pensadas para tener caras nuevas en la defensa, la zona de volantes y el frente de ataque.

El Muñeco hará uso de los tres cupos que la CONMEBOL entrega en esta instancia del certamen. En la fase anterior, se realizaron retoques dentro de la nómina con el fin de agregar los nombres de Sebastián Boselli, Matías Galarza, Juan Portillo, Juanfer Quintero y Maxi Salas. Este último no sumó minutos frente a Libertad, debido a que se estaba recuperando de una lesión en la rodilla y se decidió no apurar su regreso para tenerlo en óptimas condiciones para el resto de la temporada. Ahora que está recuperado es más que anunciada su participación ante el conjunto de Brasil.

Por lo tanto, en esta nueva ronda de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo decidió que va a incluir los servicios de Lautaro Rivero. Uno que fue postergado porque hacía poco que había obtenido el alta médica y no estaba al 100% para disputar la serie frente al equipo paraguayo. También estarán disponibles Juan Cruz Meza y Bautista Dadín. Ambos son considerados jóvenes promesas y vienen sumando minutos en partidos del campeonato local con el fin de terminar su proceso de formación.

Los nombres que van a ser borrados serán jugadores que ya no forman parte del plantel de River. Uno es Franco Mastantuono, que fue vendido al Real Madrid en una cifra de 45 millones de euros a cancelar en tres pagos, con la última cuota que se entregará en agosto del 2027. Mientras que Rodrigo Aliendro se marchó con el pase en su poder y figura en la lista de Vélez para los cuartos de final frente a Racing y Santiago Simón que fue transferido al Toluca de México. También habrá posibilidad de realizar cambios en la semifinal, pero se descarta que el Muñeco decida sumar nuevas caras.

Están anotados pero no jugarán

También en la nómina figuran los nombres de tres jugadores que no van a sumar minutos en los encuentros ante Palmeiras y en los siguientes en caso de avanzar. Esto es producto de que Germán Pezzella y Giorgio Constantini quedaron marginados por lo que resta de la temporada después de que sufrieran rotura de ligamentos cruzados. Los dos deben afrontar un proceso de recuperación que demandará ocho meses y que luego estará acompañado de un reacondicionamiento físico por el largo tiempo de inactividad.

Mientras que Federico Gattoni aparece en la lista de la Copa Libertadores, pero no será utilizado por Marcelo Gallardo porque lo marginó del plantel. El zaguero se entrenará a contra turno hasta diciembre, que es el momento en el que su préstamo llegará a su fin. Hubo una intención de regresarlo al Sevilla en el mercado de pases invernal y no prosperó, ya que River tenía que pagar una multa de un millón de euros y los directivos prefirieron seguir con el jugador que solo demandaba un gasto de 700 mil en concepto de salario.

¿No hay refuerzo?

El único jugador que despertó una gran cantidad de comentarios fue Lucas Beltrán, debido a que no era considerado dentro del plantel de la Fiorentina para la nueva temporada del fútbol italiano. Esto provocó que los hinchas comiencen a especular con su regreso y más cuando se conoció que su ficha tenía un valor de 12 millones de euros. Un precio que el Millonario puede permitirse pagar.

Sin embargo, hay dos elementos que se destacaron y que impidieron su contratación. El primero fue que el delantero nunca consideró como prioridad salir de Europa, debido a que entiende que todavía tiene bastante por recorrer. Mientras que el segundo expone que Marcelo Gallardo entendió que su equipo estaba completo para esta segunda parte de la temporada.

El paso de los días expuso que Lucas Beltrán rechazó ofertas de clubes menores de Italia, Rusia y hasta una propuesta del Flamengo. Su nuevo destino es La Liga de España, ya que se marchó a préstamo por 12 meses para defender la camiseta del Valencia. Un club que busca cambiar la imagen que mostró en el torneo anterior y que sueña con regresar a una copa internacional.