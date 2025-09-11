Racing mete presión con la fecha ante River por la Copa Argentina y hay polémica

Racing quiere fijar la fecha para jugar contra River

Uno de los partidos más importantes de la Copa Argentina 2025 es el cruce de los cuartos de final que va a tener a River Plate de un lado y a Racing del otro. En la previa, se desprende que la "Academia" le hizo un pedido formal a la AFA para establecer una fecha y el mismo no fue del todo bien recibido por el "Millonario" porque entienden que estarían buscando sacar una ventaja.

Por lo general, el organismo que regula el fútbol en la Argentina es el encargado de determinar las fechas de cada uno de los encuentros del certamen con una consulta previa a los clubes. Sin embargo, hay casos en donde la decisión depende de manera exclusivas de los cuerpos técnicos involucrados como en el caso de los mencionados. Una medida pensada para poner lo mejor que se tiene en cancha.

Los trascendidos hablan de que Racing solicitó jugar el próximo miércoles 8 de octubre frente a River. Una decisión que se encuentra respaldada porque antes es imposible, debido a la inmediatez de la revancha ante Vélez en la Copa Libertadores (el 23 de septiembre) y el clásico ante Independiente por el Torneo Clausura (el 28). La intención es tener a todos los jugadores descansados y en condiciones físicas que permitan afrontar 90 minutos de gran intensidad.

Mientras que en el "Millo" sostienen que la fecha elegida es una que podría señalar las ausencias de Paulo Díaz, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza Fonda, que fueron convocados a sus respectivas selecciones en septiembre y podrían repetir en octubre. Esta nueva ventana comenzará el 9 y se estirará hasta el 14, y es de ayuda para muchos equipos que harán su preparación de cara al Mundial.

Es por ello que desde River van a solicitar que la AFA tome como medida y deje fijada una fecha antes del 5 de octubre, con el fin de que Marcelo Gallardo tenga a varios de sus jugadores que habitualmente forman parte del once titular. El paso de las semanas terminará de confirmar el día de un partido que despierta bastante polémica. Tampoco hay que descartar que quede reservado para noviembre.

Racing quiere fijar la fecha para jugar contra River

¿Cuál es la sede de River vs. Racing por la Copa Argentina?

La cancha a elegir se encuentra en un mar de misterio por estas horas. Se menciona que la provincia de Mendoza con el Malvinas Argentinas, Córdoba con el Mario Alberto Kempes y Santa Fe con el "Gigante de Arroyito" de Rosario Central son los grandes candidatos. Los tres escenarios cuentan con una gran capacidad para recibir a dos hinchadas que acompañan a sus clubes, además de que disponen de las instalaciones necesarias para este tipo de cruces.

No obstante, los rumores señalan que Córdoba podría quedarse con el partido porque a le deben un encuentro de gran importancia dentro de la Copa Argentina. Esto permite pensar que la final estaría reservada para el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que se disputará a mediados de diciembre.