El beneficio de la AFA a River ante una nueva lesión que preocupa a Marcelo Gallardo

Una lesión en la rodilla complica los planes de Gallardo en River

En la mañana del lunes 8 de septiembre del 2025, se conoció que la AFA le notificó a River Plate que cuenta con un beneficio especial, debido a la presencia de una nueva lesión que le genera a Marcelo Gallardo una pérdida por más de seis meses. Nuevamente, un integrante del plantel queda afectado por una dolencia que obliga a pasar por el quirófano.

"Parte médico de Giorgio Costantini: rotura del ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda. Fuerza y pronta recuperación, Giorgio", escribió el Millonario en sus redes sociales. Se estima que el joven volante tendrá que trabajar de manera diferenciada por al menos ocho meses. Esto permite señalar que recién va a estar disponible en la segunda parte de la temporada 2026.

A partir de esta noticia, se desprende que la AFA le entrega a River la chance de que pueda salir al mercado de pases para buscar un refuerzo que permita reemplazar a un jugador que tenía dentro de su plantel profesional. La operación se puede llevar a cabo por medio de una compra o un préstamo. Sin embargo, la determinación de Gallardo sería de que se encuentra conforme con lo que tiene a disposición.

Hay que recordar que lo mismo sucedió con Germán Pezzella, que viene de sufrir una lesión similar frente a Independiente y que su posible fecha de regreso está establecida para mayo del 2026. Por ambos jugadores, el Millonario puede reforzarse pero no podrá anotarlos en la Copa Libertadores. El certamen internacional solo admite tres cambios en la lista de buena fe en los cuartos de final y dichos cupos quedarán en manos de Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín.

Uno que está cerca de regresar en River

Otro jugador que sufrió una rotura de ligamentos es Agustín Ruberto, que se vio obligado a frenar su actividad en el Sudamericano Sub 20 después de un golpe contra el arquero de Uruguay. El joven atacante se encuentra en el proceso final de su recuperación. Aunque no dispone de una fecha estimada para estar a las órdenes de Gallardo.

Solo se tiene conocimiento que el cuerpo médico creen que para octubre estará en condiciones de regresar a la actividad profesional. Luego, se le tendrá que sumar una serie de trabajos vinculados con los físico, pero más que nada con lo deportivo para que vaya ganando cierto rodaje de a poco. Un mal paso y este puede desencadenar lesiones musculares tras un parate de casi ocho meses.

El regreso de Ruberto es importante por dos motivos. Uno porque le permite a River recuperar un jugador que estaba comenzando a ser de gran importancia en la Argentina Sub20, que venía de serlo en la Sub17. Además, su presencia podría exponer qué lugar ocupa Miguel Borja dentro de la consideración del cuerpo técnico. Si el juvenil suma más minutos que el colombiano es un mensaje claro. Uno que lo invita a irse en diciembre con el pase en su poder.