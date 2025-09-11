El pedido de Marcelo Gallardo a Miguel Borja que define su futuro en River

Cuál fue el pedido de Gallardo a Borja

Uno de los contratos que llega a su fin en diciembre es el que tiene a Miguel Borja como protagonista, y son varios los comentarios que circulan. Algunos hablan de una continuidad en River Plate de cara al 2026 y otros exponen su salida en los últimos días de la vigente temporada. Lo cierto es que el delantero recibió un mensaje por parte de Marcelo Gallardo y no se trata de uno más.

De momento, el colombiano se encuentra protegido por una cláusula de rescisión de 4 millones de dólares que ningún equipo quiso ejecutar porque esperan a enero para poder colocar dicho dinero dentro de una oferta contractual. El que más cerca de comprarlo estuvo fue Tigres de México, pero el Millonario decidió rechazar la propuesta debido a que la misma iba a dejar la mitad del ingreso que se pretendía por su ficha.

Por otro lado, se desprende que Borja sabe que puede quedarse en River pero siempre y cuando se cumpla un detalle que claramente está vinculado con lo deportivo. “Ya lo habló Gallardo con él. Si le aporta al equipo y colabora con la presión en la salida del rival, pivotear y estar presente en el armado de juego, le van a proponer renovar por 12 meses“, señaló Gustavo Yarroch en su canal de YouTube.

Si el "Colibrí" logra ser importante dentro de la cancha va a ser probable que le ofrezcan quedarse al menos por una temporada más. En sus últimas presentaciones, fue clave pateando los penales ante Liberad y Unión de Santa Fe que sirvieron para dejar al Millonario con vida en la Copa Libertadores y Copa Argentina .Sin embargo, lo particular es que dichos disparos fueron los únicos que dibujó mientras estuvo en cancha.

Un ídolo de River se enojó con Borja

Muchas veces, las palabras de exjugadores son tomadas con pinzas pero en otros es necesario escuchar lo que tienen para decir porque son una voz autorizada en cuanto se refiere a lo deportivo. Este el caso de Antonio Alzamendi que no dudó al momento de analizar el presente de Borja con la banda roja. Sus declaraciones fueron consideradas como polémicas, pero los hinchas de River respetaron al autor del único gol de la final Intercontinental de 1986.

"En el juego, es como que no le importara el partido. Borja tiene un mérito porque tiene una cantidad de goles, hoy no la está metiendo y en River hay que hacer goles. La gente no te espera. La sensación que tuve el día que lo fui a ver al Monumental es que, por momentos, era un tipo ido del partido, y eso el público lo ve. La vibración del hincha es jodida, quiere que te mates, que corras, que la metas, que no erres goles, pero también hay que contar los que hizo", señaló en charla con Súper Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad.

Además, el uruguayo se encargó de resaltar un pedido que los fanáticos expresan en las redes al ver al colombiano dentro del campo de juego. “La gente de River quiere ver en sus jugadores ese empuje, esa sangre y él es un jugador frío para jugar. Es goleador, pero es muy frío", señaló.