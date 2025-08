El fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista por Borja: "No entiendo"

El 'Muñeco' respaldó al atacante colombiano, quien no pudo convertir frente a San Martín de Tucumán por Copa Argentina: "No lo ví incómodo".

La alegría de Marcelo Gallardo por la contundente victoria de River Plate por 3 a 0 frente a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina se vio sacudida por un intenso cruce que mantuvo con un periodista en la conferencia de prensa posterior al partido. A pesar del gran triunfo del 'Millonario' con goles de Gonzalo Montiel por duplicado y de Giuliano Galoppo, que le dio el pase a los octavos de final del certamen (instancia en la que enfrentará a Unión de Santa Fe), el entrenador debió salir a respaldar a Miguel Ángel Borja ante las críticas por las numerosas ocasiones que falló durante el encuentro.

El 'Muñeco' fue consultado acerca de la actuación del delantero colombiano, titular ante las ausencias de Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, por un reportero que dejó entrever que lo notó "flojo" e "incómodo" dentro del sistema de juego del equipo: "No entiendo qué tiene que ver. ¿Incómodo? ¿Vos lo viste incómodo? Un delantero que tuvo cinco situaciones de gol, ¿incómodo? Si el de sus cinco situaciones hubiera concretado, no me estarías diciendo lo que estás diciendo... Es una condición de meterla o no meterla. El análisis que yo debo hacer es otro", disparó el DT. Luego, concluyó: "Yo no lo vi incómodo. Tuvo las situaciones, se movió bien, generó para el equipo, le faltó el gol nada más. Si incómodo es si hace gol o no, tu análisis es muy flaquito. A Miguel se lo detecta si es goleador o no, yo lo fui a buscar por eso, no fui a que me haga el trabajo de Julián Álvarez, Borré o Salas. Miguel se destaca por sus goles".

Gallardo cruzó a un periodista por sus críticas a Borja: "Fue funcional"

Ante la insistencia del periodista por el mal rendimiento del 'Colibrí', el ídolo nuevamente lo defendió destacando el rol que cumple dentro del plantel, más allá de no estar fino frente al arco rival: "El rendimiento va en función del equipo. No solo tiene que estar en las necesidades de hacer gol, sino también de funcionar para el equipo. Hoy no hizo gol pero fue funcional para el equipo. Me gustó el partido que hizo, más allá del gol". "Fue un jugador que siempre hizo goles toda su carrera, está pasando por un momento de sequía, pero mientras tenga confianza en él, va a seguir teniendo minutos", declaró.

Por último, el técnico del cuadro de Núñez volvió a expresar todo su apoyo al "cafetero" a pesar del flojo presente que atraviesa: "Está pasando por una racha negativa, pero me gustó cómo se movió, tuvo situaciones, le faltó definir, pero es un jugador que siempre ha hecho goles. Tiene que tranquilizarse, no encerrarse en esa condición de frustración que es normal con un nueve que tiene posibilidades de hacer gol y no las hace. Tiene que confiar en él y lo seguiremos apoyando".

El 'Millonario' se impuso con categoría por 3 a 0 y ahora enfrentará a Unión de Santa Fe en los octavos de final del certamen.

Los números de Borja en River

Partidos: 141.

Goles: 61.

Asistencias: 9.

