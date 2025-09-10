El palazo de Gustavo Alfaro a Marcelo Gallardo y River por Galarza: "Lo tiraron"

El palazo de Alfaro a Gallardo y River por Galarza.

El entrenador de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, se deshizo en elogios para Matías Galarza Fonda. Al mismo tiempo, el argentino aprovechó para fulminar al River Plate de Marcelo Gallardo por el manejo que tuvieron con el mediocampista desde que llegó de Talleres de Córdoba en julio de este 2025. El volante de 23 años anotó un golazo y fue una de las figuras durante la victoria por 1-0 de la "Albirroja" frente a Perú como visitante, en el cierre de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Con el conjunto guaraní clasificado a la próxima Copa del Mundo, "Lechuga" se refirió al presente de uno de sus mejores futbolistas. De hecho, opinó que el "Muñeco" y el "Millonario" no le dieron el tiempo de adaptación suficiente y fueron desprolijos con él en Núñez, donde es cuestionado por muchos hinchas por su bajo rendimiento en líneas generales.

Alfaro liquidó a River y a Gallardo por el manejo con Galarza: "De afuera tiran bombas"

Consultado acerca del presente del "Luka Modric paraguayo" con la camiseta nacional, el exestratega de Boca Juniors manifestó: “Para nosotros, Mati es un valor agregado. A veces los equipos grandes son como un cuchillo de doble filo: te puede dar a favor o en contra". Acerca de ello, disparó que "con dos o tres días en River ya lo tiraron a la cancha, en un proceso de reconstrucción, con un nivel de exigencia del público muy alto...". También arremetió: "No sé por qué a Mati le hicieron sentir ese rigor. En la Selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy”.

Sobre el desempeño de Galarza con la remera nacional, Alfaro recordó que “cuando volvió después del partido con Uruguay y aquel gol, estaba con una gran confianza". Incluso, puntualizó en que "ahora esa confianza bajó un poco, pero no debería. Porque en la Selección siempre fue un valor agregado".

A puro halago con el joven mediocampista de River, el exentrenador de San Lorenzo remarcó: “Para mí Mati siempre suma, nosotros estamos para ser una red de contención y sostener a nuestros jugadores". Crudamente, disparó: "Si de afuera tiran bombas, desde adentro tenemos que defenderlos porque son los nuestros, los que defienden la historia y el prestigio del país“.

En la misma línea, el DT santafesino aseveró que “Mati es especial: puede jugar de titular y hacerlo bien, o entrar desde el banco y darte soluciones. Muchos jugadores tardan en entrar en ritmo, pero él no. Vive el partido con tanta intensidad desde afuera que cuando entra, ya está en la dinámica". Y concluyó: "Lo ves en el banco gesticulando como si estuviera en la cancha. Y cuando entra, da continuidad a eso. Ese tipo de jugadores son los que necesitamos”.

El palazo de Alfaro a Gallardo y River por Galarza.

Los números de Galarza en River