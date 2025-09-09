La "guerra" entre Racing y River por la fecha de la Copa Argentina

Por qué hay problemas entre River y Racing por Copa Argentina

Uno de los cruces de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 expone la presencia de River Plate vs. Racing, en lo que se considera como una "final anticipada". Al punto de que ninguno de los dos equipos quiere perder fuera de la cancha, lo cual da como resultado un curioso ida y vuelta con la elección de la fecha del cruce.

Muchas veces, este tipo de partidos son establecidos por la determinación de los dos equipos y no por la organización del certamen. Esto es producto de que pueden disponer de agendas muy cargadas y la intención es presentar el mejor once inicial que sea posible. En el caso del Millonario y la Academia, hay una notable falta de concordancia para elegir la fecha.

Por qué hay problemas entre River y Racing por Copa Argentina

¿Por qué el River vs. Racing por la Copa Argentina aún no tiene fecha?

Desde la organización del certamen nacional pretenden que el partido se lleve a cabo en la primera semana de octubre, pero Racing se niega porque en un lapso de apenas diez días tendría que enfrentar a Independiente en el clásico de Avellaneda, la revancha con Vélez en la Copa Libertadores y al "Millonario" en esta competencia. Mientras que, del otro lado, tampoco están conformes con la fecha por motivo del cruce con Palmeiras que se definirá en Brasil.

Además, se debe considerar que la fecha FIFA de octubre puede generar que el Millonario pierda hasta seis jugadores, en el caso de que reciban el llamado de sus respectivas selecciones. Esto podría exponer las ausencias de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Paulo Díaz, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza. Todos de gran consideración para Marcelo Gallardo, tanto en la defensa como en la mitad de la cancha.

Por su parte, la AFA quiere alcanzar noviembre con las semifinales ya establecidas y que la final solamente se lleve a cabo en algún momento de diciembre. Sin embargo, si River y Racing no cambian de opinión, las chances de que el duelo quede postergado por un tiempo determinado van a comenzar a incrementarse. También este cotejo podría llevarse a cabo en la última semana de octubre o en los primeros días de noviembre, antes de la fecha FIFA de dicho mes a mediados del mismo.

Ya hay un rival a la espera

En la noche del 5 de septiembre, Independiente Rivadavia superó por 3-1 a Tigre en Rosario y avanzó a la semifinal de la Copa Argentina. A pesar de la diferencia de kilómetros a recorrer entre un equipo y otro, los de Mendoza se quedaron con la victoria y ahora esperan por River o Racing para iniciar el sueño de estar a dos partidos de consagrarse campeones.

River podría jugar con hinchas visitantes en Tucumán

El regreso de los hinchas visitantes en el fútbol argentino se está dando de a poco y en algunos partidos dependiendo de los permisos que se consigan. En el caso de River, se había mencionado una posibilidad ante Lanús pero se decidió rechazar la venta de entradas por la gran demanda de los locales. Aunque puede que haya una buena noticia desde Tucumán.

Los trascendidos hablan de que Atlético Tucumán estaría en condiciones de ofrecer una sector de su estadio con el fin de que haya hinchas del Millonario. Se trata de un partido que se disputará el 20 de septiembre. Sin embargo, hay un detalle vinculado con las autoridades policiales y provinciales sobre cómo gestar la venta de entradas. Algunos mencionan que sería bajo la etiqueta de "público neutral" y que se obligará a no usar camisetas con la banda roja.