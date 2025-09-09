La sorpresiva decisión de Alfaro en la Selección de Paraguay con el arquero de San Lorenzo

La decisión de Alfaro en Paraguay con el arquero de San Lorenzo

Mientras San Lorenzo se prepara de la mano de Damián Ayude para jugar el clásico contra Racing el próximo sábado 12 de septiembre en el Cilindro, el arquero Orlando Gill volvió a ser noticia. En este caso, Gustavo Alfaro tomó una contundente decisión con el joven guardameta nacido en Paraguay pensando en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sus dirigidos, que ya lograron la clasificación, visitarán a Perú que ya se quedó sin chances.

Ante esta situación, el entrenador argentino se encargará de darle rodaje al portero que hizo su debut en la Primera División del "Ciclón" en el año 2024. Si bien formó parte de convocatorias en las últimas jornadas, esta vez tendrá la inmejorable chance de estar desde el arranque en este compromiso. Esta determinación por parte del DT significará un logro histórico para la carrera del nacido en tierras guaraníes.

Orlando Gill será titular en la Selección de Paraguay por decisión de Gustavo Alfaro

La presencia del arquero en su seleccionado será su presentación oficial en el combinado paraguayo en el marco del último partido del clasificatorio contra los peruanos. Cabe destacar que hasta el momento acumulan un total de 25 unidades producto de 6 victorias, 7 empates y 4 derrotas desde el inicio de la competencia, pero ya sacaron boleto para el Mundial venidero. De esta manera, el guardameta suma chances claras de ser parte del plantel en la Copa del Mundo mientras brilla en el equipo de Boedo.

Con el ingreso del hombre de San Lorenzo bajo los tres palos en lugar de Roberto Fernández, los 11 de Alfaro serían: Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Ramón Sosa, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ángel Romero; Ronaldo Martínez, Tony Sanabria. El encuentro en cuestión tendrá lugar este martes 9 de septiembre desde las 20.30 (hora argentina) en el Estadio Nacional de Lima.

Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, será titular para la Selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro

Los números de Orlando Gill en San Lorenzo

Partidos jugados : 29.

: 29. Goles recibidos : 18.

: 18. Vallas invictas: 15.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura