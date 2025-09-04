Sorpresa en Boca: un jugador faltó al entrenamiento porque Alfaro lo quiere para Paraguay

Sorpresa en Boca: un jugador faltó a entrenar y puede jugar en Paraguay con Alfaro

Una figura del plantel de Boca Junios no fue a entrenar este jueves 4 de septiembre por el motivo menos pensado. El futbolista en cuestión tiene serias chances de representar a la Selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro en un futuro y no dudó en aprovechar la situación. Se trata de Milton Giménez, delantero con pasado en Banfield que actualmente forma parte del equipo que dirige Miguel Ángel Russo como suplente de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

El motivo es porque su padre tiene la nacionalidad y el atacante viajó justamente al país vecino para recibir la ciudadanía. Esto lo habilitará para ser parte de alguna futura convocatoria y hasta puede tener la chance de jugar el próximo Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. El elenco comandado por "Lechuga" está a sólo un punto de lograr la clasificación y puede conseguirlo esta misma noche, cuando reciba a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Milton Giménez, candidato a jugar el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay

El surgido en Atlanta, que no vistió la camiseta de la Selección Argentina, a sus 29 años puede ser citado por Gustavo Alfaro para el equipo "Guaraní". Claro que, ya no será en las presentes Eliminatorias debido a que en estos días se juegan las últimas dos jornadas. Sin embargo, si se meten en la Copa del Mundo hay serias posibilidades de que el "Cabo" la juegue. De hecho, podrá aparecer en futuras listas de amistosos previos al torneo internacional que comenzará en junio del año próximo.

En cuanto a lo que se viene para los de "Lechuga", este jueves 4 de septiembre desde las 20.30 serán locales contra Ecuador -ya clasificado con Sebastián Beccacece a cargo- en el Estadio Defensores del Chaco con el arbitraje del brasileño Raphael Claus. Posteriormente, el martes 9 visitarán a Perú a la misma hora buscando sellar su paso al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. En caso de conseguirlo, volverán a disputarlo después de 16 años, ya que participaron por última vez en Sudáfrica 2010 donde alcanzaron los cuartos de final -siendo el mejor logro conseguido en su historia en el campeonato- después de ser líderes en su zona.

En aquel certamen, los entonces dirigidos por Gerardo "Tata" Martino empataron 1 a 1 con Italia en el debut, vencieron 2 a 0 a Eslovaquia e igualaron sin goles con Nueva Zelanda. El primer lugar en el Grupo F le sirvió para cruzarse con Japón en octavos de final, con el que no se sacó ventajas y le ganó por penales. Ya en la siguiente ronda cayó 1 a 0 con España -que más tarde sería campeón-, que abrió el marcador a falta de 7 minutos del final con el gol de David Villa.

Los números de Milton Giménez en su carrera