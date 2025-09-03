Limpieza en Boca para el próximo partido: los dos jugadores de Boca que están observación

Los dos jugadores de Boca en observación

A pesar del parate del fútbol argentino por la presencia de las Eliminatorias Sudamericanas, Miguel Ángel Russo continúa trabajando en la formación de un once titular en Boca que pueda extender la racha de victorias. Aunque para lograrlo necesita despejar dudas sobre dos jugadores que serán observados en los próximos entrenamientos. Las conclusiones que se obtengan podrían generar cambios inesperados.

De cara a la octava fecha del Torneo Clausura, los clubes trabajan con el fin de mejorar algunos detalles que se fueron presentando con el correr de los partidos y para recuperar a dos jugadores que se encuentran entre algodones. Este último detalle es uno que impacta de gran manera en los planes del cuerpo técnico del Xeneize, ya que además de resolver el reemplazante de Agustín Marchesín tendría que encontrar al de dos defensores.

“Van a poner una lupa en Ayrton Costa para ver cómo terminó después de esa dolencia en Aldosivi y en Battaglia también, que terminó con algunos golpes“, reconoció Diego Monroig en ESPN. Los dos defensores forman parte de la consideración del entrenador y son de gran utilidad para la construcción de una zaga sólida. Es por ello que tendrán con un trato especial con el fin de no apurar sus regresos.

Si bien, Boca no informó que Costa y Battaglia tengan una lesión, la recomendación médica es que disminuyan las cargas por un tiempo determinado. Cualquier paso en falso podría generar que algo pequeño se termine transformando en un verdadero dolor de cabeza. A lo largo de esta semana y la próxima se determinará si se encuentran disponibles para sumar minutos frente a Rosario Central en Santa Fe.

¿Cómo se encuentra Russo? ¿Qué le pasó?

Una gran cantidad de rumores circularon en las redes sociales sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo después de que se conociera que había quedado internado en el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires. Dado a su condición, los hinchas de Boca se preocuparon y buscaron saber cuál fue el motivo que desencadenó que pase la noche lejos del calor de su hogar.

"Hoy circularon un montón de cosas, que está internado como lo está ahora, en el Fleni. En esta no soy buen periodista, creo intentar ser humano. Por lo que hablé con su entorno, le encontraron una infección urinaria", señaló Marcelo Palacios en Radio Red. "En el estado en que se encuentra Miguel, atravesando desde hace un tiempo esta lucha contra el cáncer y demás, un resfrío puede ser más importante", agregó.

Lo cierto es que todo comenzó con un examen rutinario que Miguel Ángel Russo tenía programado para la mañana del lunes y al detectarse una infección se decidió dejarlo en observación por unas horas para descartar cualquier tipo de problema. Una medida que fue ejecutada por el propio entrenador, su médico y la familia.