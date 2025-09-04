Miguel Ángel Russo seguirá internado por su problema de salud: la decisión de Boca

Este último martes, Miguel Ángel Russo, actual director técnico de Boca tuvo que ser internado en la Fundación Fleni. La situación se dio luego de que el técnico haya tenido un cuadro general. El director técnico de casi 70 años tuvo que ser internado luego de haber sufrido una infección urinaria.

El estado del entrenador mejoró durante el miércoles, pero los médicos decidieron que permaneciera internado al menos 24 horas más para un seguimiento exhaustivo. En este sentido, los profesionales buscaron controlar que la infección baje por completo antes del alta médica y se espera que, en caso de que el cuadro evolucione favorablemente.

Los profesionales buscan controlar que la infección baje por completo antes de darle el alta médica. En caso de que su cuadro evolucione favorablemente durante el jueves, existe la posibilidad concreta de que pueda retirarse al mediodía, aunque la decisión definitiva dependerá de los especialistas. Por otro lado, se supo que la bacteria que afecta al entrenador, quien llevó a Boca a conquistar la Copa Libertadores en 2007, no es sencilla de erradicar con los antibióticos habituales. Por eso, los médicos descartan que continúe con un tratamiento ambulatorio.

En este punto, una vez confirmado el diagnóstico y el tratamiento, el cuerpo médico de la Fundación Fleni le recomendó a Miguel Ángel Russo que no esté en las bajas temperaturas que azotarán al país. En este sentido, como respuesta, se cree que será Claudio Úbeda, actual ayudante de campo del entrenador, la persona a cargo de los entrenamientos hasta que pase la fecha FIFA.

¿Cómo se encuentra Russo? ¿Qué le pasó?

Una gran cantidad de rumores circularon en las redes sociales sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo después de que se conociera que había quedado internado en el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires. Dado a su condición, los hinchas de Boca se preocuparon y buscaron saber cuál fue el motivo que desencadenó que pase la noche lejos del calor de su hogar.

"Hoy circularon un montón de cosas, que está internado como lo está ahora, en el Fleni. En esta no soy buen periodista, creo intentar ser humano. Por lo que hablé con su entorno, le encontraron una infección urinaria", señaló Marcelo Palacios en Radio Red. "En el estado en que se encuentra Miguel, atravesando desde hace un tiempo esta lucha contra el cáncer y demás, un resfrío puede ser más importante", agregó.

Lo cierto es que todo comenzó con un examen rutinario que Miguel Ángel Russo tenía programado para la mañana del lunes y al detectarse una infección se decidió dejarlo en observación por unas horas para descartar cualquier tipo de problema. Una medida que fue ejecutada por el propio entrenador, su médico y la familia.