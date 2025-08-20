De qué cuadro es Milton Giménez: por quién hincha el futbolista

Milton Giménez con la camiseta de Boca.

Milton Giménez es sin duda alguna uno de los delanteros más destacados que tiene en la actualidad Boca. Pese a no encontrar siempre su mejor versión, en medio de un momento crítico en lo deportivo para el "Xeneize", llegó con un perfil bajo desde Banfield y en poco tiempo logró una consideración importante en el equipo. Tal es así, que supo ser desde que llegó una pieza para tener en cuenta aún en momentos malos.

Con 29 años, tuvo que pelearla desde muy joven en las categorías de ascenso argentino para escalar hast el lugar en el que está hoy. Algo que demuestra una gran capacidad de resiliencia. Tal es el caso, que por ejemplo fue en Atlanta dupla de ataque con Adrián "Maravilla" Martínez, actual goleador de Racing. Como cualquier jugador de fútbol, en su infancia fue hincha de un club, algo que confesó en una entrevista.

De qué equipo es Milton Giménez

Milton Giménez lleva más de un año en Boca.

En la época en que lucía la camiseta de Central Córdoba, en el 2021, Milton Giménez confesó ser simpatizante del máximo rival de Boca. Es decir, de River Plate. "Soy hincha de River, antes iba a la cancha, ahora hace mucho que no voy pero supe ir a la platea con familia y amigos. De la época que iba a la cancha me gustaban mucho Ortega, Cavenaghi", resaltó el delantero sobre su pasado, en diálogo con el programa radial Cómo te va.

En julio de 2024, fue adquirido por Boca Juniors en un 100% del pase por 2,7 millones de dólares.​ El 4 de agosto de ese año, marcó su primer gol, fue de taco frente a Barracas Central.​ Unas semanas después marcó nuevamente en la remontada del Xeneize frente a San Lorenzo de Almagro. De ahí en más tuvo una destacada actuación en el conjunto de la Ribera, con 13 goles en 48 partidos.

La carrera de Milton Giménez

Giménez empezó su carrera en Atlanta, procedente de Deportivo Armenio.​ Hizo tres apariciones como suplente en tres temporadas en los comienzos de su carrera, una en cada campaña; y luego fue nueve veces en la siguiente temporada 2016-17. A mitad de esa temporada, el jugador fue cedido al Ferrocarril Midland de la Primera C Metropolitana. El 18 de febrero de 2021, Giménez ascendió a Primera División con Central Córdoba, mientras que en 2023 pasó a Banfield,, club que lo vendió a Boca. De esta manera, fueron cuatro las categorías que piso el delantero.

Goles de Milton Giménez en Boca