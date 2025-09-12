Qué dijo Abel Ferreira, DT de Palmeiras, sobre Marcelo Gallardo

Abel Ferreira junto a Marcelo Gallardo en la serie de Palmeiras y River de 2020.

Abel Ferreira es el entrenador de Palmeiras y al igual que Marcelo Gallardo en River tiene construida una rica historia con su club. Ambos lograron ser dos veces campeones de la Copa Libertadores con la institución que dirigen y pretenden seguir contruyendo nuevas páginas doradas, En el caso del "Muñeco", con los títulos obtenidos en 2015 y 2018, con la recordada final ante Boca en Madrid, mientras que el técnico portugués consiguió nada más ni menos con dos veces consecutivas el máximo certamen continental (2020 y 2021).

Entre sí protagonizaron en 2020 una recordada semifinal en la que el conjunto "Millonario" cayó 3 a 2 en el global en una serie vibrante, donde los brasileños ganaron 3 a 0 de visitantes y luego los de Gallardo casi empatan la serie en la ciudad de San Pablo. En este 2025 se vuelven a ver las caras los entrenadores por Libertadores y el recuerdo que viene a la mente es el de Ferreira diciéndole algunas palabras al DT argentino al cierre del segundo encuentro en 2020.

Qué dijo Abel Ferreira sobre Marcelo Gallardo

Abel Ferreira ganó con Palmeiras dos Copas Libertadores.

El director técnico Abel Ferreira se refirió a las palabras que le dijo a Gallardo en 2020 tras el termino del segundo partido entre Palmeiras y River de aquella serie de semifinales. "Mucha gente me preguntó qué le había dicho en la semifinal. Le dije que iba a ganar esta competición y quería dedicarle un porcentaje de esta victoria, porque si hoy soy mejor entrenador, también es gracias a él, eso fue lo que le dije exactamente en el final del juego. Y él me dijo ahora andá y ganala por mí", recordó el portugués, sobre aquel gesto adusto que se vio del "Muñeco", que llevaba el fastidio de la reciente eliminación.

El elogio de Marcelo Gallardo a Palmeiras

El "Muñeco" se refirió al Palmeiras en la previa del choque de River y el equipo paulista por los cuartos de final de la Copa Libertadores, con quien tuvo palabras elogiosas. "Vamos a enfrentar a un rival que es candidato a ganar la Copa, y nos vamos a medir llegando de la mejor manera posible, con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy", resaltó Gallardo.

"Esperaré recuperar a jugadores que están lesionados, que se recuperen los de este partido también, mejorar como equipo y tener la capacidad de estar mejor parados, porque a partir de que vamos sumando series los rivales son más complicados", apuntó el entrenador de River, que enfrenta a un Palmeiras que llega con ciertos cuestionamientos en el ámbito local, pero que en los últimos años ha sostenido una fuerte regularidad internacional.